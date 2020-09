Slot: Bloedrode Tesla

ik heb $2200. ik verveel me en denk, kom ik ga mezelf ns lekker verwennen. Ik koop 1 aandeel Tesla. Daarbij heb ik al van tevoren bedacht: stel nou ns dat t 10% down gaat. Hoeveel ben ik dan kwijt? Ehhh... $220. (wat jammer nou ... daar had ik best n leuk pakketje Nikola van kunnen kopen...)

Dus ik heb me bedacht, zonde. Ik wacht wel tot n aandelensplit. Verrek, die komt er! Ik heb lekker die $2200 nog in mn zak zitten. Kan ik dus maar liefst 5 aandelen voor krijgen, $440 t stuk!

Maar weet je wat ... stel dat ze de boel nog ff opkrikken en dan giga laten kelderen ..weet je wat: ik wacht nog ff.

En ja hoor, ik had t weer ns goed gezien! Haha. Daar trap ik dus niet in. Nog ff wachten ..ja. Hebbes.

ZES aandelen voor $365. 1 aandeel gratis binnengehengeld!



IK heb nu 6 aandelen voor $2200 na de split, ipv 1 aandeel v $2200 voor de split. Mooi!



Maar .... wat gebeurt er nu.... we gaan nog verder down? 10% er af, waarom sluiten op $330?!!

Nu heb ik nog steeds 6 aandelen, maar twv $1980 ... $220 pissen :(



Nou ja, dat is nog altijd beter dan wanneer ik 1 aandeel voor $2200 had gehad dat 10% in waarde verminderd zou zijn!