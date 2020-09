Kabinet denkt over afschaffen hypotheekrenteaftrek

Mooie opsomming Jos.



Het zegt toch iets van een wanbeleid van de overheid.

Tweederde van starters komen niet aan een hypotheek.

Dit is gewoon rampzalig.



Als je als overheid niet kijkt naar de gevolgen van je beleid en regels, dan ben je als overheid geen knip waard.



Als consument gaan wij een contract aan van 30 jaar met een bank.

En dan worden regels eenzijdig veranderd door de overheid.



Hoe kun je als consument jezelf beschermen dat je een verantwoordde beslissing neemt en je kan committeren voor 30 jaar.



Een contract met de bank voor 30 jaar wordt onderuit geschoffeerd door de overheid en moet je als burger plotseling alles uit de kast halen om het weer gefinancierd te krijgen.



Als consument ging je ervan uit dat je voor 30 jaar je belastingvoordeel zou krijgen. Dat was de beslissing die je nam en dan krijg je te maken met een onbetrouwbare overheid die ervoor zorgt dat je woonlasten anders en hoger worden.

Wordt de huursubsidie nu ook meteen afgeschaft ???



Dit valt niet te rijmen en vingertje wijzen gaat altijd naar de burger.

Ik heb artikel gelezen dat NL burgers altijd plichtsgetrouw de schulden aflossen.

Tijdens de crises hadden banken uberhaupt niet veel hoeven af te schrijven.



De grootste stroppenpot waren de obligaties en bedrijfs kredieten en de inschrijving op bedrijven als WIRECARD. Onvoorstelbaar. Een Miljard in stroppenpot en banken en overheid komen dan met Loan -to- Value regels voor consument.

Beetje omgekeerde wereld.



Maar door de media wordt er stelselmatig gecommuniceerd dat NL burgers wanbetalers zijn.



Dat is pertinent niet waar. Overheid verdraait de regels en burger is de dupe (maar ze betalen zonder morren gewoon hun hypotheek en schulden).

Ga je van een belegging, aflossing hyupotheek naar annuiteit of lineair... De burger doet dat gewoon en betalen netjes alles terug, ondanks dat maandelijkse aflossing hoger worden.



In de glorieuze tijden, als je lening eerder ging aflossen, moesten burgers een boeterente betalen omdat banken dan hun verdiensten kwijtraakten (weet je het nog).



Kunnen wij nu ook boetes uit sturen naar de overheid als ze regels veranderen en wij onze belasting voordeel kwijtraken en hogere maandlasten voor onze kiezen krijgen ?.



Het blijft in mijn optiek een machtspelletje van de overheid en banken.



Geld naar de burger wordt verboden en geld naar kapitaalmarkt, europese landen, klimaat, obligaties krijgen voorrang.

Als 2 /3 niet eens aan een hypotheek kan komen, waarom verander je de regels niet ? (omdat : dan komt Aap uit de mouw weer --> Burgers lenen onverantwoord, gaan regels niet versoepelen, maar betalen ze nooit terug dan ??, maken NL consument een puinhoop van hun hypotheekschuld...ehhhh..)



Dus zodra banken in de problemen komen, dan voeren ze de schuldenlast van de burgers in NL naar voren als een probleem.

Geld wat vrijkomt voor banken in de problemen, worden weer mooie obligaties gekocht uit Griekenland, Iralie, Spanje.



En zo begint het weer van voor af aan.





Voor meer dan twee derde (68%) van de Nederlandse starters is een koophuis momenteel onbereikbaar. De vooruitzichten zijn bovendien niet rooskleurig. Meer dan driekwart denkt namelijk dat het in het komende jaar alleen nog maar lastiger gaat worden. De conclusies komen naar voren in onderzoek in opdracht van hypotheekadviseur Viisi.



Onvoldoende inkomen voor een koopwoning is allang geen probleem meer voor alleen lager- of middelbaar opgeleide starters (75%). Ook hoogopgeleide starters ondervinden steeds meer moeite om zich te kwalificeren voor een hypotheek (58%). De tijd dat een universiteitspapiertje een garantie was voor een leven lang een goed en bestendig inkomen ligt sowieso al achter ons, het hoge prijsniveau van Nederlandse woningen doet de rest.



Woningmarkt op slot

“Dat starters met over het algemeen hogere salarissen zelfs geen mogelijkheid zien om een eigen woning te kopen, laat zien hoe erg de huidige woningmarkt op slot zit”, zegt Michiel Goris, econoom bij Viisi Hypotheken. Veel starters zijn daarom gedwongen te huren, wat als nadeel heeft dat zij geen vermogen opbouwen en minder kans hebben om spaargeld op te bouwen. Wat weer tot gevolg heeft dat ze minder gelegenheid om eigen geld in te leggen en dus afhankelijk zijn van schenkingen om een woning te kunnen kopen.