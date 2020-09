Slot: Uniek dit met VS dicht

Helaas is zijn terugblik erg mager...Ik en de meeste beleggers weten hoeveel achterstand de aex staat tov wallstreet...check dow jones die staat bijna op ATH en wij zitten nog te modderen met lagere niveaus..Het is overduidelijk dat onzebeurzen fljnk achterliepen en nu kwam de aap uit de mouw dat SOFTBANK hierachter zat die koersen van wallstreet aan het opblazen was. De analisten hierzich zelf wijs maken dat het door de dalende dollar kwam. Ik vind echt dat ze hun fouten een keer moeten erkennen voor de foute conclusies en af en toe verder moeten zoeken naar analyses zoals politieke kwesties of partijen die de markten beinvloeden cq manipuleren..Dit heeft niets met fundamenteel en technische analyse meer te maken...Dit zijn grootmachten zoals softbank die POKER SPELEN en vervolgens ALLIN gaat. Dit verklaarde dus dat aex flink achterbleef en europese indices kmdat softbank op it in usa allin ging...daardoor gingen onze koersen niet omhoog.