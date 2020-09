Slotcall: Wat een draai!

Softbank zette techrally op'

Categorie: Beurs vandaag, Achtergronden

Door Nico Inberg op 4 september 2020 16:50

De Financial Times publiceert vanmiddag een artikel waarin beweerd wordt dat het Japanse Softbank, een grote investeerder in techbedrijven, via het opkopen van grote hoeveelheden callopties de techrally van afgelopen maand in beweging heeft gezet.



Overigens kwam Zerohedge er donderdag (gisteren) al mee, maar die website wordt niet door iedereen serieus genomen. De FT heeft het vandaag kennelijk verder uitgezocht en kwam vanmiddag met het verhaal.













Echt bewijs voert FT niet aan, het heeft gesproken met allerlei bronnen. En die beweren dat het Japanse conglomeraat, bekend van o.a. het Vision Fund waarin $100 mrd belegd is, enorme hoeveelheden callopties gekocht heeft.



Daarbij heeft het ook veel aandelen zelf gekocht, zodat de koersen sowieso opgedreven werden. Door te leveragen met call opties komen verkopers van die opties in de problemen en moeten ze op hogere niveau's aandelen bijkopen om hun posities weer glad te strijken.













De laatste weken zagen we met enige regelmaat enorme stijgingen bij techaandelen. Zo steeg Tesla tegen de klippen op, ging Netflix op een dag zomaar 11% hoger en ook Apple werd steeds duurder zonder nieuws.



En deze week verbaasden we ons nog over de steeds maar oplopende VIX, dat terwijl de markt ook opliep. Meestal is het andersom: daalt de markt, dan stijgt de VIX, en stijgt de markt, dan daalt de VIX.



De stocksplitsingen werden voor een deel als reden gegeven. Dat Softbank ook aan de aandelenkant actief was, zien we hier in de laatste melding (14 aug) bij de SEC:



fear

Afb: SEC-filing Softbank 14 augustus



Wat de bedoeling is geweest van Softbank is niet duidelijk. Uiteraard om de markt flink te squeezen, maar uiteindelijk zal er toch een keer winst genomen moeten worden en we weten nog niet of Softbank inderdaad de afgelopen dagen heeft staan uitladen.



Grote man bij Softbank is de Japanse miljardair Masayoshi Son (11 augustus 1957) . Hij had al vroeg een belang van $20 mln in Alibaba in 1999.



Hoe nu verder?

Volgens de FT is 'the Whale still hungry'. The Whale is de walvis, synoniem voor iemand die grote hoeveelheden opslurpt in een markt. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Wie een grote positie heeft met call opties, moet wel op tijd winst nemen als de verkopers van zijn opties in moeilijkheden komen.



Anders kopen die van andere partijen terug en blijf jij zitten met je in the money opties. Bij een verdere daling, als de shortzittende callverkopers klaar zijn, moet de eigenaar van de callopties dan nog winst nemen maar zijn posities zijn zo groot, dat je ook weer een squeeze de andere kant op krijgt.



Als dat laatste het geval is, dan hebben we het einde van deze tech crunch nog niet gezien. Laten we hopen voor Son dat ze aan de verkopende kant zaten gedurende de squeeze en dat hij niet gedacht heeft dat de bomen letterlijk tot in de hemel groeiden....