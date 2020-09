Vooruitblik: Ongelooflijk, maar waar

Om het nu meteen de SoftBank sell-off te noemen, gaat ook wat ver.

Niettemin, brisant verhaal vrijdag natuurlijk dat de vingers in de markt wijzen naar SoftBank. Dat zou in de doorgaans rustige en omzetarme vakantiemaand augustus met opties de Nasadq 100 omhoog hebben gekocht.Is weer eens wat anders dan dat de Fed en Robinaluhoodjes dat doen. FT had vrijdag de dikke primeur.

Wat een verhaal en wat een ongelooflijk risico dat SoftBank neemt. Om maar te zwijgen van de slagkracht van het fonds, dat met miljarden tegelijk de scherpste trades doet. Noem de Japanse investeringsbank de Robinhood onder de handelshuizen. Copypaste een paar alinea's en valt uw mond ook open?

SoftBank is the “Nasdaq whale” that has bought billions of dollars’ worth of US equity derivatives in a series of trades that stoked the fevered rally in big tech stocks before a sharp pullback on Thursday and Friday, according to people familiar with the matter.



The surge in purchases of call options has been the talk of Wall Street, as the sheer size of the trades appears to have exacerbated a “melt-up” in many big technology stocks over the past few months. In August alone, Tesla’s share price shot up 74%, while Apple gained 21%, Alphabet rose 10% and Amazon 9%t.



One person familiar with SoftBank’s trades said it was “gobbling up” options on a scale that was even making some people within the organisation nervous. “People are caught with their pants down, massively short. This can continue. The whale is still hungry.”

Technologie versus de rest

Kortom, er valt moeilijk te spreken van een puur natuur, breed gedragen, fundamentele stijging van met name technologie-aandelen...? Ik denk het en ik sta zelf niet te trappelen om de dip in de Nasdaq 100 te kopen... Anno 2020 is denk ik de hele markt trouwens te veel van slag en te volatiel voor buy the dip.

Ja en hoe pakt dit verhaal verder uit? Is de daling de trigger voor paniek in het ergste geval? Of zijn we het morgenmiddag alweer vergeten? Vrijdagavond, de FT primeur is van vrijdagmiddag, trokken de koersen in ieder geval bij.

Zusjes SOX is overigens solidair met de Nasdaq 100, ofwel de Philadelphia Semiconductor Index. Voor de niet-ingewijden, dit is de internationale chipindex in dollars waar TSMC, Samsung, Nvida, ASML, NXP, AMD, Texas Instruments, Qualcomm en de rest allemaal in zitten

VS versus China

Nog even nieuws van dit weekend, het lijkt me dat de politiek van president Donald Trump er op is gericht misschien wel de zwakste (?) Chinese technologische schakel te raken: chips. Huawei zou over enkele maanden al droog staan als er niks gebeurt en nu is SMIC aan de beurt?

Gelukkig is er ook nog wat vrolijker en gezelliger technologienieuws: hahaha, ziet u nu wel dat die cybertruck van Elon gewoon een gesjeesde Lada is :-)

Voor ik de andere indices er bij pak, geef ik u de SPDR US Dividend Aristocrats ETF. Dit is de verzameling defensiefste blue chips denkbaar en... die staan rustig met de handjes op de rug naar het koersgeweld elders te kijken. Zelden ging een fondsmanager met zelf -3% met zó'n outperformance het weekend in :-)

Nog een voorbeeld. Financials zijn zo ongeveer de slechtste aandelen dit jaar en die stegen vrijdag zelfs. In oranje de Euro Stoxx Banks Index en de in paars de Amerikaanse KBW banks Index, het was vrijdag denk ik voor het eerst dit jaar dat we uit volle borst zongen: Gelukkig hebben we ABN Amro en ING nog!

Markt voor snelle beslissers

Inderdaad, als ik vooral naar de andere indices, rentes en aanpalende plaatjes kijk, zit 't actuele koersprobleem 'm vooral in technologie. Voor de show even de AEX - dat voor eenderde uit technologie bestaat! - van hoogste tot laagste stand. Ik trek trouwens twee lijntjes, want het beeld van de index wordt er niet beter op.

Hier moet ik vandaag nog maar even over nadenken, want ga ik - ik beleg iedere vast in de index - zelf de dip bijkopen als die op het bord komt? Ik sta niet te trappelen, in maart miste ik die boot en kocht ik pas op -20% bij, maar misschien moet ik een klein plukje doen. Al is het maar voor de sport en de adrenaline.

Nee, misschien maar beter van niet, want de markt is gewoon te heftig? Tussen 2009 en 2020 duurde het soms weken voordat er een volledige 10% dip op het bord stond. Nu kan het maar zo in twee dagen gebeuren. Dat is een wezenlijk en vooral risicovol verschil. Ach ja, zo ziet u ook dat ik geen geboren handelaar ben.

Ik twijfel namelijk áltijd in iedere markt en in iedere situatie. Een échte trader heeft daar geen last van. Die hakt bij wijze van in een nanoseconde de knoop door. Het is mijn bescheiden zelfkennis op de beurs. Ik hoef u niet te waarschuwen dat overmatig zelfvertrouwen voor eigen rekening komt - met een hefboom.

Terug naar de lijn van dit verhaal: de S&P 500 doet veel beter de Nasdaqies, maar zit er zelf ook mee vol. Dit is veel in twee dagen voor een index die woensdag op het slot nog ruim $30 biljoen waard was. Nu is dat nog $28,34 biljoen. Hop, gewoon $2 biljoen #anditsgone

Nog even zo bréééd als het maar kan, de MSCI World Index in dollars en euro's (de laatste doet -5,1% vanaf de top):

Dom versus slim geld

Kortom, aandelen staan rechtop in risk-off modus, maar... de rentes niet. Die duiden juist op risk-on. Kijk maar, de rentes liepen donderdag en vrijdag óp. Zelf heb ik altijd de neiging meer naar dit zogenaamde slimme geld (vastrentend) dan naar het domme geld (aandelen) te kijken voor duiding en richting van de markt.

Hier ziet u de dollar en de euro rentes, ofwel de Ten Year Treasury Yield en Die Bund.

Intussen is wel het vuur onder de beursheksenketel weer aangezet, de volatiliteits- of VIX indices liepen. De standen nu duiken zeker op onrust, maar nog niet op echt hectiek en paniek.

Wie weet de leukste afkorting? Valutapaar JUT/JUL, JIP/JAN, BAS/ADR, PEP/KOK, ECB/FED ofwel EUR/USD. Een beweging van een cent op een dag is tegenwoordig heel normaal, maar de marktdaling nu heeft hier weinig mee te maken, denk ik.

Geldt ook voor commodities. Ik kan ze allemaal afzonderlijk geven en de belangrijkste als olie en goud bewegen nu moeizaam, maar ik neem een keer de grote hoop: de Bloomberg Commodity Index. Mooie opgaande trend trouwens en misschien staat die even op een koop onderaan in het trendkanaal.

Oh ja, is ook zo: AEX 700

Resumerend: dat was schrikken afgelopen dagen, maar het probleem zit 'm vooral in en bij technologie. Dat vonden we allemaal te hard gaan, dus wat is het probleem? Ja, als het de trigger is van een marktbrede daling. Het kan ook zijn dat het een begin is van rotatie, van (hard gestegen) tech in (achtergebleven) blue chips.

De eeuwige twijfelaar in mij durft nog geen kant kiezen. Kijk, collega en oud-optiehandelaar Nico hakt wel resoluut knopen door:

Na deze lange, lange inwijding over de actuele markt, kom ik eindelijk uit bij wat ik de hele week al voor deze vooruitblik in gedachten had: It was twenty years ago today, zou Sgt. Pepper's Lonley Hearts Club Band van The Beatles zingen. Op 5 september 2000 stond er 703,18 op het bord. Ja, AEX 700 is een begrip geworden.

Nota bene, terwijl de index maar vier dagen in haar totaal 37 lentes met een zeven begon.

In IEX Magazine van dit weekend leest u een hele preek van mij. Een geruïneerde en voorgoed verloren gegane generatie beleggers, geplunderde pensioenfondsen, Legio Lease en meer: waarom is er nooit een parlementaire enquête dotcom bubbel of beurskrach geweest? De schade was honderden miljarden!

Vandaag de dag is dit nog merkbaar. Ik heb het vaak genoeg gehoord als ik even door vroeg. Hoeveel zelfs jongeren van nu, ondanks alle ratio, sommen, statistiek en bewijs uiteindelijk toch niet durven te beleggen. Reden: ergens diep verborgen zit nog groot familieleed en vooral schade.

The most crowded trades

Vrijdag kreeg ik een enorme berg data van broker Binck. Dit waren de meest verhandelde aandelen in augustus volgens de broker. U mag zelf oordelen: óf we kunnen het gewoon niet laten, óf we hebben weer eens niks geleerd en leggen ons hoofd weer op het hakblok. De most crowded trades spreken voor zich, toch?

Net als toen wil iedereen of overnight rijk worden, of heeft geen idee aan wat voor enorme risico's hij of zij zichzelf bloot stelt. Ik ga er voetstoots vanuit dat u als IEX'er weet wat u doet, waar uw risico's zitten en dat u eventuele verliezen weg schrijft onder het kopje you win some, you lose some.

Meeste transacties VS

1. Tesla

2. NIO

3. Apple

4. Sorrento Therapeutics

5. Plug Power

6. Microsoft

7. Nikola

8. Amazon

9. Barrick Gold

10. Gevo



Meeste transacties Europa

1. Air France - KLM

2. Relief Therapeutics Holding

3. Wirecard

4. Novacyt

5. Euronav

6. NEL ASA

7. Fagron

8. BPost

9. Ageas

10. Bayer

Of wat denkt u van bitcoin? Zowat weer eens in een bear market en per saldo dood geld in precies een jaar.

Toen versus nu

Nog even het lange plaatje van de AEX met alles er op en er aan: meer nog dan koersen, waarderingen et cetera valt mij vooral op - zie de winsten - hoe wisselend ons bedrijfsleven presteerde sinds 2000. Wisselend? Misschien moet ik gewoon slecht zeggen, want per saldo geen groei. En dus een rotbeurs.

Zo simpel is het dan gewoon...? Ik denk uiteindelijk van wel.

Vergelijk met de S&P 5000, waarvan de winsten wel opliepen. FANG, dat zat 'm vooral in de dotcoms. Wat dat betreft had iedereen hartstikke gelijk in de doctom bubble dat er een nieuwe tijd aan kwam. Het waren alleen andere aandelen die met die eer gingen lopen dan waar de kudde haar centen in had zitten...

Die gingen er één voor één allemaal aan... Tja, eens te meer: wat is achteraf beleggen toch gemakkelijk. Mag u nog zeggen wanneer die 703,18 eindelijk eens van het bord gaat. Ik durf mijn vingers daar niet aan te branden. Geen idee, ik hoop het nog wel een keer mee te maken.

Die winsten en rentes, dat zijn de grootste verschillen tussen toen en nu. Misschien zijn aandelen nooit eerder zo goedkoop geweest dan nu door die lage rente. Het kan ook zijn dat er ongezond veel lucht in de koersen zit door de monetaire en nu ook fiscale verruiming. U moet zelf kiezen: er is geen historisch precedent.

Nog eentje dan, voor wie denkt dat aandelen sinds 2000 niks opleverden. U ziet waar de uitdrukking gelukkig hebben we het dividend nog vandaan komt. Dit is het grote verschil met commodities, valuta, coins, kunst, wijn, whiskey, klassieke auto's et cetera: dat verdient allemaal geen geld en betaalt geen dividend.

