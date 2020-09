Dit zijn de populairste aandelen bij Binck

leuk artikel. De coronacrisis heeft dan mede als effect gehad, jonge nieuwe beleggers blijken massaal te zijn gestart met beleggen en massaal te zijn ingestapt in electrische auto's, laadpalen, renewables, waterstof. Ik zie deze mensen ook niet snel overstappen naar de 'oude' aandelen, beetje hedendaagse manier van protest/idiologie/activisme. Voor groen tegen fossiel/chemie etc. Zie deze aandelen wel hoog blijven, de jeugd staat erachter, dat is mij duidelijk. Daarnaast gaan veel overige aandelen wel weer oplopen na de coronacrisis, alleen gaat dat nog wel even duren. Die moeten wachten op vertrouwen van de meer traditionele beleggers.