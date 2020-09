TA: Nieuwe koopkansen?

Vormt de Nasdaq-dip het begin van een bearmarket? Technisch is de uptrend echter nog intact.

Wall Street is donderdag hard onderuitgegaan.

Rake klappen techsector

Met name de techsector liep forse klappen op. Vooral de grootste stijgers van dit jaar, daalden fors, zoals Nvidia (-8%), Amazon (-4,6%), Microsoft (-6,2%) en Apple (-9%).

Er worden diverse redenen genoemd voor de klappen die technologiefondsen donderdagavond hebben opgelopen. Hoewel op het moment van schrijven niet exact duidelijk waarom beleggers de plug er uit hebben getrokken, zie ik wel een paar verklaarbare oorzaken:

De koersen staan te hoog, waardoor de winsten simpelweg worden veiliggesteld. De technologiesector is na de coronabodem snoeihard opgelopen. Tussen maart en begin september is de Nasdaq met 75% opgeklommen. Normale winstnemingen dus.

Ook worden de relatief lage omzetten genoemd, waarmee de koersen de laatste weken zijn gestegen. Dat zou dus betekenen dat de geldstromen te zwak zijn om dit hoge koerspeil te dragen.

Het meest inhoudelijke gerucht is dat Peking bezig is om een eigen antwoord op de handelsoorlog met de VS voor te bereiden. Zo zou China zijn eigen binnenlandse halfgeleiderindustrie willen revitaliseren. Nu importeert China jaarlijks nog voor ruim 300 miljard dollar aan geheugenchips, voor een groot deel uit de VS. Maar er gaan geruchten dat deze stroom chips aan het opdrogen is, iets waar grote bedrijven als Huawei zeer beducht voor zijn. Dus zou China hardhandig zijn eigen rol in de handelsoorlog opeisen.

Combinatie van redenen is de trigger

Ik denk dat het vooral de combinatie van redenen is die de koersval donderdag avond veroorzaakte. Ja, de koersen zijn te snel gestegen en ja, van winstnemen is nog nooit iemand armer geworden. Maar het gerucht dat de handelsoorlog tussen de VS en China weer oplaait is dan dan simpelweg de trigger.



Mijn IEX-collega Arend Jan Kamp vroeg zich donderdagavond hardop af of dit een gewone correctie was of het begin van een bearmarket. Wie het weet mag het zeggen, maar feit is wel dat de daling opvalt, na de forse stijgingen van veel techaandelen.

Technisch nog niet veel aan de hand

Maar technisch is er nog niet veel aan de hand. Veel individuele aandelen vallen terug binnen de grenzen van hun stijgende trendkanaal. Nieuwe koopkansen dus, in elk geval vanuit mijn perspectief gezien.

Ik heb deze daling van de Nasdaq niet zien aankomen, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Ik heb hier wel een paar keer gewezen op het feit dat de klassieke pullback op tech ontbreekt.

Helemaal onderaan deze column loop ik nogmaals de drie stadia door waarmee een klassieke pullback altijd optreedt. Doe er uw voordeel mee, want wellicht komt er voor u een nieuwe koopkans (indien deze pullback alsnog komt).

Deze keer kijk ik naar de SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft. Deze biedt technisch nog steeds een goed beeld. Dus ook na de klap van donderdag is er technisch nog geen grote schade. Ik kijk ook even naar de Nasdaq100-index.

Halfgeleiderindustrie blijft binnen uptrend



De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, blijft ondanks snoeiharde terugval van donderdag binnen de uptrend. Feitelijk is er technisch niets aan de hand.



... maar onbeert pullback

De SOX-index oogt nog steeds supersterk. De index heeft met de doorbraak boven de koerstop van 1.983,71 punten van 19 februari de stijgende trend weten te hervatten.

Het enige wat nog ontbreekt is de klassieke pullback naar die oude horde. Op korte termijn valt de index gewoon terug binnen de grenzen van het stijgende trendkanaal. Zolang de SOX index boven de februaritop weet te blijven is er niets aan de hand en blijft het plaatje positief.

De cruciale steun ligt dus op 1.983,71 punten (de top van 19 februari). Thans moet de SOX ruim 11% dalen alvorens het pullbackniveau op 1.983,71 (all-time high van van 19 februari) wordt gevonden. Dat zou wel een mooie nieuwe instapkans kunnen bieden.





Nasdaq 100 valt terug binnen het opwaarts gerichte trendkanaal

De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, ondergaat een stevige correctie. Maar technisch is er niets aan de hand en tendeert de index nog steeds krachtig opwaarts.

De recente terugval vindt technisch gewoon plaats binnen de uptrend; meer kan ik er niet van maken. Feit is dat de Nasdaq met ruim 17% moet dalen alvorens het pullbackniveau rond 9.736,57 punten (het oude all-time high van 21 februari) wordt gevonden.

Zolang de stijgende trend en het patroon van fors hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, liggen verdere koersstijgingen in het verschiet. Voorwaarde voor deze positieve visie is wel dat de steun van 10.855,06 punten (de bodem van 11 augustus) intact blijft.







Uitleg + grafiek Pullback scenario

Een pullback bestaat altijd uit drie signalen: de uitbraak, de terugval en de bevestiging.

Signaal 1: Het koopsignaal bij 1 treedt op indien de koers een of meerdere toppen (a en b) breekt. Er is technisch reden om in te stappen.

Signaal 2: De terugval naar de oude top biedt een nieuwe kans om aan boord te gaan (bij punt 2). Dit is de feitelijke pullback. Onderzoek wijst uit dat een pullback in 85% van de gevallen optreedt. De feitelijke pullback hoeft niet noodzakelijk tot aan de oude toppen a en b te reiken.

Signaal 3: Tenslotte wordt ook het hoogste punt c gepasseerd (bij punt 3). Hiermee wordt het positieve plaatje bevestigd. Dit is de laatste kans om in te stappen: de trein is definitief vertrokken