BeursVandaag: Risk happens fast!

Met de deur in huis dan maar:

Aandelen futures openen gemend (Europa hoger en VS lager) na de (technologie-)afstraffing gisteren. De daling in Azië valt reuze mee?

De dollar beweegt per saldo vlak rond 1,185

De belangrijkste rentes trekken één à twee basispunten bij

Olie en bitcoin dalen ook weer, maar goud en zilver houden stand

Let op de volatiliteit straks, de S&P 500 VIX Index deed +26,5% op 33,6

De Nasdaq 100 future daalt het hardst en u mag straks ook een tweedeling verwachten bij de Amsterdamse opening. De winnaars dit jaar lijken klop te krijgen. Ja, die sell-off viel zomaar uit de lucht... De opening was nog dik groen! Let wel, het was vooral technologie dat terug moest na die wonderrally deze zomer.

Afwachten of dit een koop- of juist een verkoopmoment is, wist ik het maar. Ciena waarschuwde gisteren en verder is het vooral achter de schermen touwtrekken tussen VS, China en ook India om zeg maar apps en chips. China is ook van plan zelf een chipindustrie op te zetten. Of dit ook de trigger was voor de daling? Lastig.

Eén ding , laat u nou niet gek maken door zulke grafieken. Er zijn een miljard lijntjes die er niet op lijken en ik heb er honderden gezien van 2009-2020, maar niet één die maart 2020... Ja, de Nasdaq 100 anno nu lijkt zeker op die uit bubbeljaar 1999, maar toen was er alleen gebakken lucht en nu zijn er dikke winsten.

A history of market manias! pic.twitter.com/oLp3fHbKOP — jeroen blokland (@jsblokland) September 3, 2020

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Marel dat voor €128 miljoen in contanten en 2,9 miljoen aandelen het Duitse Treif Maschinenbau overneemt. Verrassend? Wereldhave biedt twee nieuwe pakketdiensten aan? Ja, Wereldhave biedt twee nieuwe pakketdiensten aan.

Verder: EssilorLuxottica gaat in beroep en Caixca Bank en Bankia willen fuseren.

07:53 Wereldhave biedt twee nieuwe pakketdiensten aan

07:32 EssilorLuxottica berust niet in nederlaag in brillenoorlog

06:58 Twee grote Spaanse banken overwegen samengaan

06:37 Machinemaker Marel neemt Duits bedrijf over

03 sep Chipmaker Broadcom verwacht toenemende vraag

03 sep Stevige koersval Wall Street door dalende techsector

03 sep Apple stelt privacywijziging advertenties uit

03 sep Dieprode techsector duwt Wall Street omlaag

03 sep Ryanair wil 400 miljoen euro ophalen met nieuwe aandelen

03 sep Transactiewaarde Euronext daalde in augustus

03 sep Techaandelen trekken Europese beurzen in het rood

Laatste nieuws!

Most Recent4 Sep - 08:00:37 [RTRS] - JUST EAT TAKEAWAY.COM RECEIVES ALL REGULATORY APPROVALS REQUIRED IN RESPECT OF ITS PROPOSED ACQUISITION OF GRUBHUB

Analistenadvies luidt:

Wolters Kluwer: naar €72 van €67 (hold) - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:

De agenda meet teleurstellende Duitse fabrieksorders (+2,8%) en vanmiddag zijn er Amerikaanse arbeidsmarktcijfers!

08:00 Duitsland fabrieksorders jul +6,2% MoMa

14:30 VS Payroll Report aug 1,55M

14:30 VS werkloosheidspercentage aug 9,9%

14:30 VS loongroei aug

En dan nog even dit

Nog even dan:

Wall Street retreated sharply Thursday with all three major indices registering their biggest one-day dives since June, as investors dumped high-flying technology stocks and didn’t find any encouragement in economic data. Read more https://t.co/5pzoxpYnKZ pic.twitter.com/Ku1NbJlNtz — Reuters Business (@ReutersBiz) September 4, 2020

India schuift richting VS op?

'Chinese firms are learning a painful lesson': India's app crackdown opens doors for U.S. tech giants https://t.co/Rb0yItCjuM — CNBC (@CNBC) September 4, 2020

Dat laat er ook geen gras over groeien:

U.S. is looking at banning more Chinese apps over national security as TikTok sale stalled https://t.co/G1WfidJuG1 — CNBC (@CNBC) September 4, 2020

Was dit het gisteren?

China is planning a sweeping set of new policies to develop its domestic semiconductor industry to counter Trump https://t.co/Yzt1AFsD6m — Bloomberg Next China (@next_china) September 3, 2020

Of dit?

Ciena, a key supplier of fiber-optic equipment, falls the most in 19 years after warning that major customers are trimming their tech spending https://t.co/ME21XpQoRL — Bloomberg (@business) September 3, 2020

Of misschien wel dit!

Every quant has a plan until they get punched by the market https://t.co/APQI2ZtFFc — Bloomberg (@business) September 3, 2020

Niet goedkoop:

Samsung released another foldable phone called the Galaxy Z Fold 2. It can be used both as a phone or tablet and retails for $1,999. https://t.co/RuqibYBq5j pic.twitter.com/mUwE833dic — CNBC (@CNBC) September 4, 2020

Duidelijk:

German prosecutors drop probe into FT over Wirecard https://t.co/bd25OpW4a4 pic.twitter.com/zZ8yQ4lksw — Reuters Business (@ReutersBiz) September 4, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.