Tracker Tips: Twee thematische trackers

Thematisch specialist Rize ETF heeft de eerste ETF’s voor duurzame voeding en digitaal onderwijs in Europa gelanceerd.

De Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (RIZF) en de Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN) zijn nu verhandelbaar op het Duitse Xetra en zijn toegankelijk voor Nederlandse investeerders middels essentiële beleggersinformatie.

RIZF

De Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF met isincode IE00BLRPQH31 heeft een kostenplaatje van 0,45% per jaar. Deze tracker biedt beleggers blootstelling aan innovatieve bedrijven in de mondiale voedingsindustrie.

Het doel van deze bedrijven is om een duurzaam, veilig en eerlijk voedselsysteem op te bouwen. Hieronder vallen ondernemingen uit agronomie, landbouw en waterbeheer die beogen om meer voedsel te produceren met minder middelen en minder milieuvervuiling.

Daarnaast ligt de focus op recyclebare verpakkingen en het onderzoek naar en de productie van plantaardig biologisch voedsel.

De ETF is ontwikkeld in samenwerking met Tematica Research, een thematisch onderzoeksbureau voor aandelen, gevestigd in Washington. RIZF bestaat uit 44 aandelen uit zowel ontwikkelde als opkomende markten, waarvan zo’n 50% uit de VS.

De 10 grootste wegingen in de mand zijn in onderstaande tabel weergegeven.

LERN

De Rize Education Tech & Remote Learning UCITS ETF met isincode IE00BLRPQJ54 kost eveneens 0,45% op jaarbasis. Deze ETF geeft beleggers exposure aan bedrijven die zich richten op digitaal leren. Dit omvat gebieden als gepersonaliseerd leren, interactieve klaslokalen, open leermiddelen, en zogeheten virtual of augmented reality.

De tracker is gecreëerd in samenwerking met HolonIQ, een wereldwijd marktonderzoeksbureau gevestigd in Sydney dat gespecialiseerd is in digitale onderwijstechnologieën. HolonIQ heeft voorspeld dat de uitgaven voor onderwijs en opleiding van overheden, ouders en bedrijven tegen 2030 zullen groeien tot $ 10 biljoen.

LERN bestaat uit 35 aandelen uit zowel ontwikkelde als opkomende markten, waarvan 53% uit de VS en 36% uit China.

De 10 grootste holdings in de mand zijn in volgend overzicht afgebeeld.