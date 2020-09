Dames én heren zien resultaat verslechteren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Zowel de dames als de heren zakken verder weg in de Turbocompetitie. Vrouwen staan gemiddeld 11,2% in het rood, mannen doen het iets minder slecht met een min van 7,3%. Verder valt op dat alleen Forum voor Democratie-stemmers een plus weten te behalen met hun beleggingen: gemiddeld 2,7%. Stemmers op alle andere politieke partijen boeken een negatief resultaat. Jongeren aan kop Qua leeftijd staat de categorie 25 - 30, net als vorige maand, bovenaan. Deze groep staat gemiddeld 5,4% in de plus. Ook de dertigers (30 -35) en de tieners (15 - 20) behalen nog mager positieve resultaten, respectievelijk 1,2% en 0,2%. Alle andere leeftijdscategorieën noteren rode cijfers. Tesla blijkt meer dan eens het automerk te zijn van de meest succesvolle deelnemers: Tesla-rijders staan als enigen in de plus, met 4,5%. Limburgers weten schade te beperken Tot slot nog een blik op de regio’s: alle provincies staan in het rood, waarbij Limburgers het het minst slecht doen (-4,5%). Deelnemers uit Overijssel zijn hekkensluiter (-11,5%). Maandwinnaar augustus Over de maand augustus heeft de heer Van Andel onder spelnaam HOENTIEBOENTIE het hoogste rendement behaald: 204%. Hiermee wint hij een iPad; van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

