Tracker Tips: ESG-ETF's uitgelicht

De ene MSCI World ESG-ETF is de andere niet. In deze column komen drie vergelijkbare trackers aan bod van dezelfde indexprovider, maar verschillende ETF-aanbieders. Wat zijn dan de belangrijkste verschillen tussen deze duurzame MSCI-indices en hoe kunt u het beste op een maatschappelijk verantwoorde manier in aandelen beleggen? Duurzaam trio Onderstaand overzicht geeft de karakteristieken weer van het duurzame trio. ETF AUM Lopende kostenratio Amundi MSCI World

ESG Leaders Select ETF

(SADW) 50m 0,18% Lyxor MSCI World ESG

Trend Leaders DR ETF

(LESW) 67m 0,30% iShares MSCI World ESG

Enhanced ETF

(EDMW) 106m 0,20% SADW volgt de MSCI Leaders Select 5% Issuer Capped index die de 50% ESG-koplopers van elke sector selecteert voor hun onderlinge geografische posities. LESW volgt de MSCI World ESG Trend Leaders index die de prestaties van bedrijven vertegenwoordigt met een robuust ESG-profiel ten opzichte van hun sector, evenals een positieve trend in het verbeteren van die structuur. EDMW volgt de MSCI World ESG Enhanced Focus index die bestaat uit ondernemingen uit ontwikkelde markten, controversiële sectoren vermijdt en een grotere weging toekent aan bedrijven met een hogere score op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Als ik kijk welke grootste holdings in de mand zitten zie ik dezelfde namen voorkomen: Microsoft, Alphabet, Procter & Gamble en Nvidia, met als grootste verschil de relatieve wegingen. Een verschil van een paar tienden van een procent weging in bijvoorbeeld Tesla of Apple bepaalt zo het rendementsverschil onderling. Op basis van afgelopen 3 maanden zijn er al verschillen in performance opgetreden van ruim 1% tussen deze ESG-ETF’s. Passende strategie Resultaten uit het verleden bieden zoals altijd geen garantie voor de toekomst. Een passende strategie zou kunnen zijn om alle drie trackers in portefeuille op te nemen om voor de lange termijn op een duurzame wijze in aandelen wereldwijd te beleggen. Op die manier spreidt u uw ESG-blootstelling tegen beter risicogecorrigeerde gemiddelde kosten per jaar.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.