BeursVandaag: Dwaze dollar dagen

Negen van de tien? Negen van de tien. Uniek.

De S&P 500 steeg gisteren voor de negende keer in tien handelsdagen en dat is extreem zeldzaam. U mag het bullish noemen. Daar komen altijd overtrekgrafieken van. Die heb ik nog nooit in een bear market gezien, maar dit terzijde. Er is één groot verschil met toen: geld verbranden versus recordwinsten.

Party like 1999 for real! After a massive recovery rally the #NASDAQ Index is now outperforming the NASDAQ of 1999. pic.twitter.com/fkXSOocKo2 — jeroen blokland (@jsblokland) September 2, 2020

Vervolgens een echte, actuele en momenteel even allesbepalende grafiek, EUR/USD. Het gaat met hele centen tegelijk. De dollar laat een felle rebound, correctie of misschien wel trendbreuk zien (dat weten we pas achteraf) en beïnvloedt álles, vooral commodities. Daar gaat het met procenten tegelijk.



We doen het vandaag met inkoopmanagersindices dienstensector en Amerikaanse weekly jobless claims (verwachting 950K). Hier is uw bingokaart du jour. Die 58,2 is Rusland.



Er zijn geen cijfers, er is ook geen richtinggevend nieuws nu en daarom maar even dit. U kennende interesseert u dit zeker en hebt u hier minimaal een mening over. De SEC kijkt streng toe op - hoest, kuch - gratis broker Robinhood. Dat verkoopt inderdaad de order flow en Citadel is een naam die vaak valt.

Order flow verkopen (in feite verklappen = voorkennis?), wat vinden we er eigenlijk van? Is het eerlijk, is het netjes, of moet gewoon alles (wettelijk) meteen naar de beurs? Ik vind het niet kosher, maar ik houd niet van verbieden en zit daarom gewoon bij een betaalde broker. Iedereen kiest zelf maar, vind ik.

Upstart brokerage Robinhood faces a civil fraud probe by the SEC over a failure to fully disclose its practice of selling clients’ orders to high-speed trading firms https://t.co/jHacq0DbWm — The Wall Street Journal (@WSJ) September 2, 2020



Goed, er zit weer beweging in het bord en kijk naar die verschillen tussen Europese en Amerikaanse futures. Dit keer geen technologie, maar een blue chip rally op de Big Board en de dollar doet de rest. En commodities komen er huilend achteraan. De Amerikaanse rente opent vlak en de Duitse minus één basispunt.

En toch, per saldo zijwaartst de AEX. Het is alweer van 21 juli dat topje 587,03 verscheen. Da's verder weg (+4,6%) dan de Dow Jones Industrial Average nu van 30.000 af staat (+3,1%).

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:55 Macron onthult stimuleringsplan van 100 miljard euro

07:26 KBC plakt koopadvies op Intertrust

07:09 ForFarmers trekt 11 miljoen aandelen in

07:00 'Fors verlies voor bouwer Strukton'

06:39 Groei Chinese dienstensector stabiliseert

06:28 'Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten'

02 sep Wall Street zet opmars voort

02 sep Economie VS gaat wel vooruit, maar onzekerheid blijft

02 sep Winsten op Wall Street lopen op

02 sep 'Airbnb wijst miljardair Ackman de deur'

02 sep Shell zet meer drones in voor detectie methaan in Permian Basin

02 sep United Airlines gaat ruim 16.000 banen schrappen

02 sep Stevige winsten op Europese beurzen

Analistenadvies luidt:

Just Eat Takeaway: naar €125 van €120 - Barclays

Intertrust: starten met buy en €20 - KBC

WDP: naar €33 van €28 - Morgan Stanley

De agenda:

03:45 China Caixin services PMI aug

09:15 Spanje services PMI aug

09:45 Italië services PMI aug

09:50 Frankrijk services PMI aug

09:55 Duitsland services PMI aug 50,8

10:30 VK services PMI aug 60,1

13:00 Campbell Soup Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

14:30 VS jobless claims 950K

18:00 VS ISM non-Manufacturing Index aug 57,1

En dan nog even dit

Voor in de agenda:

CDC tells states to prepare for a Covid-19 vaccine to be ready by November 1 https://t.co/QygwNnuTyH — Bloomberg (@business) September 3, 2020

Een bubbel is een bull market waar u zelf niet in zit, heb ik altijd geleerd:

Geen zeepbel in Amsterdam, huizen zijn structureel duur: https://t.co/RZcHGaH298 pic.twitter.com/8jAB4OWgBy — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 3, 2020

U verwacht het niet... Ik heb het ook gemerkt bij het aanpassen van mijn hypotheek: alles laten zien en alles aantonen.

Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten: https://t.co/5hHAD8EPHO pic.twitter.com/r3WcI0ygAs — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 3, 2020

Nog even dan, volop fantasie vind ik ook:

Watch: Unilever said it was working with small biotech companies and chemical makers such as Dow Chemical to create environment friendly product formulations https://t.co/s8iKXjaCzs pic.twitter.com/7qdOKAJ5KS — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2020

Uw dagelijkse Teslanieuws met dit keer Herr Musk, wel -5,8% gisteren:

Elon Musk met with German ministers as Tesla appeared to make a push for the German energy market, a move that could set the stage for the company to take on established utilities in Europe’s biggest power market. Read more https://t.co/fAkqNRBvWL $TSLA pic.twitter.com/6MBnxzM9ha — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2020

Concurrentie brengt het beste in iedereen naar boven:

Walmart gets creative, goes virtual as it plans for holiday toy shopping https://t.co/ZiZNweFNbT — CNBC (@CNBC) September 3, 2020

Hahaha, vinger opsteken wie van u... Of was u op zolder met de trein aan het spelen?

Lego sales surged in the first half of the year as families stuck at home spent more time playing. Read more here: https://t.co/tOSiSlWYC7 pic.twitter.com/hYxp9uZnJ9 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2020

De Google kolchoz of kibboets? Het klinkt mij een beetje sektarisch in de oren.

Google is proposing a new town-like tech hub in Mountain View. One of several Silicon Valley real estate projects by G, this plan aims to convert 40 acres of Mountain View land into a mixed-use hub w/office space, housing, retail and pubic event space. https://t.co/5FVKQXyVPM — Jennifer Elias (@jenn_elias) September 2, 2020

Nog eentje om te laten zien wat voor über bull market dit is. Houd u er ook even rekening mee - het bearish scenario - dat het weer 25 jaar duurt voor we ooit de huidige toppen terugzien.

The S&P 500 is close to doubling its Feb 2016 low. (That wasn't that long ago.)



Including dividends, the total return index is +114.8% in 4.5 years. pic.twitter.com/hwAseMJDd4 — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) September 2, 2020

