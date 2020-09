TA: Europa wacht af

Plaatje AEX. invst.ly/s02k8 Het koersniveau van 568 is cruciaal, en waarom? Het patroon heeft de vorm van een schouder/hoofd/schouder en een deel van de markt gaat er daarom vanuit dat zolang we onder 568 blijven de koers dat patroon gaat afmaken. Onder 545 is de activatie met een koersdoel van 515 (575 - 545 = 30, 545 - 30 = 515), vandaar dat ik dat niveau eerder noemde.De markt heeft gisteren de dalende lijn getest. Zo'n test dien je altijd in de daggrafiek te controleren en niet op andere timeframes. Hij testte de lijn om 11.27 u, daarom exact op dat tijdstip mijn post dat de top bereikt was en zo geschiedde.Nu de lijn gehouden heeft en de dalende trend bevestigd is kan dit zomaar betekenen dat we een hernieuwde poging krijgen het hoofd/schouderspatroon af te maken, ergo een snelle daling richting in eerste instantie 545.Weet de markt toch boven 568 te sluiten, dan wordt het hele patroon opgeheven en draait het deel van de markt dat van een daling uitging massaal naar long. Boven 568 dus een versnelde beweging omhoog.Conclusie: na de geslaagde test van gisteren ligt een daling voor de hand. Weet de markt toch de dalende lijn te breken, vandaag op 564.8, dan opletten voor een squeeze boven 568.