Slotcall: Chippers on fire

De AEX (+1,6%) kent een uitstekende dag. Dat terwijl er vanmiddag in de VS een zeer slecht ADP-banenrapport langs kwam. Volgens de loonstrookjesverwerker kwamen er in augustus 428.000 arbeidsplaatsen bij, terwijl de markt rekende op een plus van 950.000.

De impact op de koersen is echter beperkt. De belangrijkste reden is dat het ADP-cijfer in juni en juli flink afweek van het officiële Payroll Report. Het lijkt er dus op dat de markt minder scherp kijkt naar het ADP-cijfer.

Het is opvallend dat we in Amsterdam achterblijven ten opzichte van de overige Europese indices. Zwaargewicht ASML (+3,1%) vliegt er namelijk vandoor. Een duidelijke koerstrigger kan ik echter niet vinden.

Het sentiment rondom chipaandelen is simpelweg ijzersterk. ASMI (+5,0%) en Besi (+3,9%) doen het zelfs nog een tikje beter. De chippers opereren in een markt die naar verwachting de komende jaren flink zal groeien. Dit resulteert in een hogere waardering.

Vastned: Topman stapt op

Vandaag werd bekend dat Vastned (-0,4%)-CEO Taco de Groot zijn conclusies trekt en opstapt. Zijn positie stond onder druk nadat grootaandeelhouder Van Herk publiekelijk eiste dat hij moest aftreden. De kritiek op De Groot is opmerkelijk omdat hij het helemaal niet zo slecht heeft gedaan.

Zo werd vlak voor het instorten van de lira de Turkse divisie van de hand gedaan. Ook dit jaar is het aandeel in vergelijking met Unibail-Rodamco (+2,7%), Eurocommercial Properties (-0,6%) en Wereldhave (-1,4%) goed blijven liggen. De Groot stapt 1 december op en daarna worden de honneurs tijdelijk waargenomen door CFO Reinier Walta.

Van Herk heeft positie in Wereldhave, Eurocommercial Properties en Vastned. Welke van de drie de meest logische kandidaat is om van de beurs te halen, leest u in het onderstaande artikel.

Aedifica: Dividendverhoging

Aedifica (+4,0%) presenteerde vanochtend keurige jaarcijfers. Positief is dat de overnames bijdroegen aan de stijging van de winst per aandeel. De zogenaamde EPRA-winst steeg in het gebroken boekjaar 2019/2020 met 7% naar €4 per aandeel.

Een knappe prestatie, omdat het zorgvastgoedfonds in april nog een aandelenemissie doorvoerde. Aedifica heeft ervoor gekozen om het boekjaar met een halfjaar te verlengen, zodat het in 2021 geen gebroken boekjaar meer heeft.

Het bedrijf gaat over dit halfjaar een interimdividend van €1,60 uitkeren. Dit betekent dat het dividend met bijna 7% wordt verhoogd. Toch kiest de IEX-Beleggersdesk ervoor om winst te nemen. De reden waarom leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier kelderen. Apart: het is risk-on op de aandelenbeurs en risk-on op de rentemarkt. De Nederlandse rente zakt vijf basispunten naar -0,35%.