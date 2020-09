Fantasie spat van Damrak af

Beursgangen, fantasie en M&A (in de wereld), alleen al vier overnames van AEX bedrijven in de afgelopen week. AkzoNobel meldt zich ook en nee, dat is geen eng Duits bedrijf, maar gewoon Nederlands. Grapje. Geen grote of spectaculaire overnames, maar dat is misschien in een stomende bull market maar beter ook.

Akzo Nobel > Stahl Performance Powder Coatings

Unilever > Liquid I.V. (ook van vandaag)

IMCD > Siyeza Fine Chem Propriety

Philips > Intact Vascular

Komt er ook nog een Fransoos naar Amsterdam en - nog een flauw geintje - NXP durft BAM een koeltoren te laten bouwen. Niets meer van infraroodlampen versus corona gehoord, maar Signify onderzoekt alweer andere mogelijkheden voor haar lichttechnologie. Zit misschien meer fantasie in dan we denken.

Unilever werpt ook alle schroom van zich af vandaag en gaat helemaal groen en duurzaam. Dat is alleen een apart verhaal. Het kon wel eens goed gaan op de beurs. Inderdaad. Dit zijn typische signalen.