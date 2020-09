In één keer twee keer zoveel tech in Euro Stoxx 50

Vaak verwarring, nog één keertje dan: de (Dow Jones) Euro Stoxx 50 is de EU-index en de (Dow Jones) Stoxx Europe 50 is de Europese index, die wel in euro's is genoteerd. Idem dito voor de 600 versies van deze indices. Het valt op eerste gezicht niet op, maar deze wijziging is een ware aardverschuiving.

De hoeveelheid tech in de Euro Stoxx 50 wordt namelijk in één klap verdubbeld. Echt waar, nu zijn SAP en ASML de enige namen. En dan is Prosus nog een Zuid-Afrikaans beleggingsfonds. Dat had ooit eens de mazzel 30% van Tencent op te vissen toen nog niemand daar van had gehoord en een enorme hit werd.

Het gebrek aan tech in de Euro Stoxx 50 vind ik zelf hét symbool dat dit continent in mijn optiek de tech-wapenwedloop aan het missen is. Er zijn geen Europese Amazons, Apples, Microsofts, Facebooks, Alphabets, Netflixen en Nvidia's.