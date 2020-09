BeursVandaag: Zó uniek is 2020

Het is een enorm cliché, maar het is Ground Hog Day:

De futures openen alweer een paar tienden hoger, net als maandag en dinsdag

Het is nog altijd tech tergen de rest op de beurzen

De dollar banjert er lekker tussendoor

Weer nieuwe all time highs in...

Shares of Apple and Zoom led the S&P 500 and Nasdaq to new highs. More here: https://t.co/O1PIVXrh70 pic.twitter.com/FXonBKvxJm — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2020

De AEX zijwaartst al een tijdje als een deur volgens mij en eerlijk gezegd vind ik dat zelf helemaal niet zo erg. Even rust. We hebben er namelijk al een hele eeuw opzitten dit jaar. kijk maar! U mist de krach van 1929 en de depressie van de jaren dertig in dit rijtje en hopelijk blijft dat zo. Mooi dit, goed bedacht zeg.

U kunt het ook anders bekijken. Beleggen en zelfs handelen is vaker saai dan spectaculair. Zie 2016 en 2017. De koersen bewogen toen soms maandenlang met een nul voor en vaak ook nog achter de komma.

2020 has:



-The income inequality of the gilded age

-The election of 1896

-The pandemic of 1918

-The economy of 1929

-The social movements of the 1960s

-The stock market of 1987

-The speculation of 1999

-The housing market of 2006https://t.co/OCYeIxUrlY — Michael Batnick (@michaelbatnick) September 1, 2020

Nu snel terzake, promotie is er voor Adyen en Prosus naar de Eurosotxx 50 en Corbion gaat de Euro Stoxx 600 in. Unilever roert zich hier (gaat helemaal duurzaam en eist dat ook van haar toeleveranciers) en hier (kleine overname). Mag ik het zo noemen? Het Belgische zorgfonds Aedifica heeft cijfers.

Hoge groei door overnames, dividend van €3 zoals verwacht en vrijwel geen last van corona: de rapportage lijkt me op orde.

Laatste nieuws!

02 Sep - 08:08:12 [RTRS] - VASTNED RETAIL NV - DE GROOT WILL STEP DOWN AS CEO AS OF 1 DECEMBER 2020

02 Sep - 08:08:36 [RTRS] - VASTNED RETAIL NV - CURRENTLY VASTNED'S CFO, WILL ACT AS INTERIM CEO UNTIL A SUCCESSOR IS APPOINTED.

Voilá, hier uw Ground Hog Day koersen, zoek de verschillen met maandag en dinsdag. De dollar is ietsie gestegen, maar de trend is omlaag en ik gok dat die daling echt een issue wordt boven 1,20. Slecht voor de AEX-winsten, zoals u weet. De Amerikaanse rente stijgt een basispuntje en de Duitse verliest er twee.

Zie de standen op Wall Street, ik durf niet naar beneden te kijken. Ik geef wel eerlijk toe dat ik de hele week al met AEX 703,18 in mijn hoofd zit van 5 september precies twintig jaar geleden. U begrijpt het denk ik wel, want u weet hoe het af liep.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met promotie voor Adyen en co zoals u ziet en Unilever roert zich hier en hier:

07:55 Drankenproducent Pernod profiteert van thuisdrinkers

06:58 Australië na drie decennia in een recessie door corona

06:35 Unilever steekt miljard euro in duurzamere schoonmaakmiddelen

06:34 Adyen en Prosus in Euro Stoxx 50, Corbion naar Stoxx Europe 600

01 sep Beurzen New York sluiten in de plus

01 sep Winsten voor beurzen New York

01 sep TomTom wil Hala Zeine en Bram Schot als commissarissen

01 sep Unilever neemt Amerikaanse Liquid I.V. over

01 sep Trump: TikTok moet uiterlijk 15 september zijn verkocht

01 sep Amsterdamse AEX-index sluit met winst

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar €3,30 van €4 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent nog de cijfers van de Amerikaanse arbeidsmarkt private sector:

08:00 Aedifica resultaten gebroken boekjaar 2019/2020

14:15 VS ADP banenrapport aug

16:00 VS fabrieksorders jul +5,0% MoM

16:30 VS olievoorraden

En dan nog even dit

Kijk aan, Unilever trekt de aandacht:

Unilever to drop fossil fuels from cleaning products by 2030 https://t.co/dm2slLehtg pic.twitter.com/qjFbP26fzh — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2020

Waar een hoge koers al niet goed voor is:

Tesla is launching a $5 billion stock sale and plans to use proceeds from the offering to strengthen its balance sheet and for general corporate purposes. More here: https://t.co/pOtrVFy9jq $TSLA pic.twitter.com/3dXV8xNQO6 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2020

Battle of the giants:

WATCH: Walmart is ready to take on Amazon Prime with its membership service Walmart Plus https://t.co/er67fiUqBw pic.twitter.com/1VQJiW1j9z — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2020

Kortom, Facebook gaat niet betalen:

Facebook said it would stop Australians from sharing news content on its platforms should a proposed law forcing the internet giant and Google to pay for news sourced from local providers go into effect. More here: https://t.co/LuPr9QdtCs pic.twitter.com/bAWexuyv2n — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2020

Uhm, wie niet..?

Samsung eyes new opportunities as pandemic ignites demand for home appliances https://t.co/mxgocYsO1K pic.twitter.com/BpNGWFqZzD — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2020

Misschien handig met straks weer het shopping seizoen:

Welcome to America’s pandemic consumer economy where instant coffee, Lululemon yoga pants and Nike Air Max sneakers are in and Burberry luxury trench coats are out https://t.co/DR6vaAsFIH pic.twitter.com/zUIXLQWjjN — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2020

Begon gisteren 65% hoger, sloot +22% en vandaag horen we misschien wie dat allemaal van tevoren wisten:

Watch this video to see how much you’ll get if you invest $1,000/month until you retire and to see how much the total changes depending on what age you start saving. #investinyou (in partnership with @acorns) https://t.co/dW92T9Xbuu pic.twitter.com/RZWv17JleH — CNBC (@CNBC) September 2, 2020

Australië zit formeel nu in een recessie en dat heeft veel met die commodities (en China) te maken:

Will China go after Australia's commodities sector next? https://t.co/TWuufjd4jo — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2020

Hoeveel?!

The Federal Reserve has snapped up $1 trillion of mortgage bonds since March, a record pace of purchasing with no end in sight https://t.co/ASKArtWXJ2 — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2020

Het staat er echt:

New York homebuyers are searching everywhere but Manhattan https://t.co/SFWBXZrynv — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2020

Nog één keer dan, voor wie samengestelde interest niet begrijpt:

Watch this video to see how much you’ll get if you invest $1,000/month until you retire and to see how much the total changes depending on what age you start saving. #investinyou (in partnership with @acorns) https://t.co/dW92T9Xbuu pic.twitter.com/RZWv17JleH — CNBC (@CNBC) September 2, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.