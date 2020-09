TA: Tech wijst de weg

Op Wall Street ligt de techsector goed op koers. Dit wijst op een sterke onderliggende economie.

Veel technologieaandelen, maar ook de Nasdaq index zelf, tonen technisch uitstekende plaatjes. Ik heb hier onlangs wel benadrukt dat een pullback nog ontbreekt.



Dat neemt niet weg dat de Amerikaanse aandelenbeurs een van de beste periodes ooit achter de rug heeft. Duidelijk is dat de technologiesector de kar trekt, maar ik verwacht dat ook andere aandelen de weg omhoog zullen volgen. De techsector is economisch gezien een belangrijke indicator, vergelijkbaar met wat transport ooit betekende. Laat ik deze visie eens kort toelichten.

Dow Theory

Vroeger, aan het begin van de industriële revolutie, stelden aanhangers van de Dow Theory dat de verschillende indices elkaar moesten bevestigen. Indertijd moesten geproduceerde goederen altijd via het spoor of via vrachtboten worden vervoerd. Later ook door de lucht.

Daarom was de transportsector sinds het begin van het industriële tijdperk een belangrijke indicator voor economische activiteit. Economen vonden zelfs dat als de transportindex en de industriële index (bijvoorbeeld de Dow) niet beide omhoog gingen (dus elkaar niet bevestigden), er dan van een sterke economie geen sprake kon zijn. Alles wat (industrieel) geproduceerd was moest immers hoe dan ook getransporteerd worden.

Charles Dow, de grondlegger van deze theorie, stelde dat in een gezonde bullmarket de beide indices, zowel de transport- als de industrie-index, elkaar moesten bevestigen. Dat wil zeggen dat bij stijgende aandelenbeurzen beide indices technisch in een uptrend dienen te bewegen. Tot zover de klassieke Dow Theory.

Nieuwe economische barometer

Nu de actualiteit. In het moderne digitale tijdperk, van razendsnelle technologische ontwikkelingen en daaraan gekoppelde exponentiële groei, is de Dow Theory enigszins achterhaald. De grootste bedrijven ter wereld luisteren niet langer naar namen als General Motors, Royal Dutch of Bayer, maar heten tegenwoordig Amazon, Microsoft, Facebook of Google.



In elk modern product dat tegenwoordig gemaakt wordt zitten een of meerdere technologische componenten of datagerelateerde processen. Het maakt niet eens uit of het een ingewikkelde computer is, een gewoon koffiezetapparaat of een TV.



In alles zitten tegenwoordig chips, elektronische onderdelen of datagerelateerde kunstmatige intelligentie. De technologiesector, die dit allemaal mogelijk maakt en faciliteert, kan dan ook worden gezien als de nieuwe economische barometer van de moderne tijd.

Tech wijst de weg

Het is wellicht wat kort door de bocht, maar als de techsector niet goed zou presteren, dan zal de rest van de economie waarschijnlijk ook niet veel soeps zijn.

Tech doet het fantastisch, dus het zit waarschijnlijk ook wel snor met de rest.



Tegen het licht van de uitermate sterke technsector is het dan ook niet zo vreemd dat de industriële bedrijvigheid van de VS op dit moment flink stijgt. Dat meldde marktonderzoeker ISM gisteren. De ISM-inkoopmanagersindex noteerde voor augustus het hoogste niveau sinds eind 2018.

Dit geeft aan dat de Amerikaanse industrie goed herstelt van de klappen door de coronacrisis. Voor president Trump zou dit overigens uitstekend te pas komen.



Dit is een lange inleiding naar de Tostrams portefeuilles. Een van onze zeven defensieve lange-termijnportefeuilles is de Nasdaq portefeuille, die dus zeer techgevoelig zou moeten zijn.

Twee nieuwe posities

Deze Nasdaq portefeuille hebben we begin van de week uitgebreid met twee nieuwe aandelen. Hiermee is deze portefeuille, als enige van alle Tostrams portefeuilles, nagenoeg vol-belegd. Dat wil zeggen dat we in de Nasdaq-portefeuille, dus ten aanzien van technologie, geen cash meer aanhouden.



De reden hiervoor is dat steeds meer technologieaandelen technisch zijn doorgebroken en dus koopwaardig zijn.

Voor de goede orde, ik heb het hier over lange-termijnuitbraken en dus niet over 'hit&run'-signalen. Die volgen wij ook, maar in een aparte selectie. Deze zijn niet defensief van aard en ook niet op de lange termijn gericht.

Microsoft zeer sterk

Eén van de aandelen die we al heel lang aanhouden in de defensieve lange termijn Nasdaq-portefeuille is Microsoft.

Dit aandeel voldoet al sinds begin 2016 aan beide voorwaarden. De stijgende 200-dagenlijn (de glooiende rode doorlopende lijn) duidt ook nu nog steeds op een positieve technische conditie.

De stijgende B.O.B.-lijn lijn (glooiende blauwe doorlopende lijn) suggereert eveneens nog steeds betere prestaties, vergeleken met Nasdaq index.

Vorige week nog heeft Microsoft Corporation de stijgende trend hervat en gevalideerd, nadat een tussenliggende weerstandje rond $219 is overwonnen. Met deze uitbraak is een nieuwe technische verbetering opgetreden.



Microsoft krijgt hiermee ruimte voor verdere koersstijging. Omdat dit aandeel in uncarted territory (all time high) verkeert, hebben wij geen referentiepunten uit het verleden om een koersdoel of weerstand aan te geven.

Maar onze systemen geven $277 als eerste berekend koersdoel aan, wat neerkomt op nog zo'n 23% potentieel.

Uiteraard handhaven we Microsoft in de portefeuille. Zie ook de prestaties van Microsoft sinds de opname, verderop in mijn column, in het portefeuilleoverzicht.









Samenstelling lange termijn portefeuille Nasdaq

(De toelichting vindt u onder de portefeuille)



Toelichting defensieve lange termijn portefeuille Nasdaq

Betekenis van de kolom onderaan de tabel/portefeuille

In kas:

Hiermee wordt het bedrag bedoeld dat nog niet is belegd dus liquide wordt gehouden. Op een totaal belegd vermogen van €358.671,26 (beleggingen + cash) houden we van de defensieve lange-termijn. portefeuille Nasdaq dus 3,64% cash aan.

Huidige waarde portefeuille:

Hiermee wordt de actuele waarde aangegeven van alle aandelen in de portefeuille samen, berekend op basis van de huidige beurskoers.

De "huidige waarde portefeuille" geeft een theoretische waarde aan, de aandelen zijn immers nog niet verkocht. Hiermee wordt de beleggingsopbrengst (winst of verlies) bedoeld van alle aandelen in de huidige portefeuille indien deze portefeuille vandaag verkocht zou worden.

De berekening is als volgt: de aanschafwaarde van alle aandelen in de portefeuille wordt vergeleken met de huidige waarde van de portefeuille.

Is de huidige waarde hoger dan de aankoopwaarde, dan staat bij totaal rendement een positief getal. Is de huidige waarde langer dan de aankoopwaarde dan staat bij totaal rendement een negatief getal.



Huidige waarde portefeuille + kaspositie:

Hiermee wordt de actuele waarde aangegeven van alle aandelen in de portefeuille, opgeteld bij de waarde van de kas.



Totaalrendement op belegd vermogen sinds start portefeuille (31 maart 2006):

Dit percentage van 258% geeft de huidige beurswaarde weer van alle aandelen in de huidige portefeuille vermeerderd met het totale bedrag in de kas.

De som hiervan (dus beurswaarde portefeuille + kas) wordt vergeleken met aan met het aanvankelijke startbedrag van €100.000. Op de Tostrams defensieve lange termijn Nasdaq portefeuille staat sinds maart 2006 een rendement van 258%.



Totaalrendement op belegd vermogen ten opzichte van de betreffende beursindex sinds start:

Hiermee wordt het totaalrendement op het belegd vermogen sinds start portefeuille vergeleken met het rendement van de S&P 500 sinds de start van de portefeuille.

Dit percentage (winst of verlies) geeft dus aan of het startbedrag van €100.000 meer of minder heeft gepresteerd vergeleken met de betreffende beursindex.

Stel het totaalrendement op belegd vermogen bedraagt 34%, terwijl beursindex sinds de start van de portefeuille een winst heeft geboekt van 30,84%. In dit geval heeft de portefeuille dus 3,16% beter gepresteerd dan de betreffende beursindex.

In portefeuilletaal noemt men dit een outperformance van 316 basispunten.



Huidig rendement sinds 1 januari 2020:

Hiermee wordt de beleggingsopbrengst (winst of verlies) bedoeld van alle aandelen in de huidige portefeuille sinds 1 januari van dit kalenderjaar (2020 dus), indien deze portefeuille vandaag verkocht zou worden.

De berekening is als volgt: de waarde van alle aandelen in de portefeuille van 1 januari van dit jaar wordt vergeleken met de huidige beurswaarde van de portefeuille.

Is de huidige waarde hoger dan de waarde op 1 januari, dan staat bij totaal rendement een positief getal. Is de huidige waarde langer dan de waarde op 1 januari, dan staat bij totaal rendement een negatief getal.

Dit percentage wordt elk nieuwe kalenderjaar weer op 0% gezet. Het percentage van 34,04% geeft dus aan hoe het startbedrag dit kalanderjaar heeft gepresteerd. Omdat de huidige waarde van het belegd vermogen 34,04% hoger staat dan de waarde op 1 januari, is er dus sprake van een prima rendement.



Rendement US 500 sinds 1 januari 2020:

Hiermee wordt de het rendement (winst of verlies) bedoeld van de S&P500-index in 2020. De huidige waarde van de S&P 500 is 8,45% hoger dan de stand op 1 januari.

Ook dit percentage wordt elk nieuwe kalenderjaar weer op 0% gezet.

Uitleg van de kolommen bovenaan de tabel/portefeuille

Aantal:

Hiermee wordt het ideaal aantal aandelen weergegeven dat in portefeuille wordt opgenomen. Dit aantal is proportioneel bedoeld, ten opzichte van het startvermogen van €100.000.

Gemiddeld zal nooit een groter bedrag dan €10.000 in één aandeel belegd worden. Het streven is gemiddeld 10% van het startbedrag in één aandeel te beleggen.

Voor de Turbo-portefeuille geldt een startbedrag van €20.000. Het streven is nooit meer dan 10% van het startbedrag in één Turbopositie te beleggen.



Mutatiedatum:

De datum waarop het betreffende aandeel in portefeuille is opgenomen. De aankoopdatum dus.



Aandeel in de port.:

Hiermee wordt de verhouding weergegeven tussen de huidige waarde van één betreffende positie ten opzichte van de totale actuele waarde van de portefeuille.

Zo krijgen we tijdig een signaal indien door een koersstijging de waarde van één aandeel in de portefeuille te groot wordt ten opzichte van de rest van de portefeuille.

Stel er zijn 100 aandelen XYZ is gekocht voor een totaal geïnvesteerd bedrag van €10.000, hetgeen overeenkomt met 10% van het startvermogen. Indien de beurswaarde van de aandelen XYZ met 100% zou stijgen, dan heeft deze positie op gegeven moment een beurswaarde van €20.000.

Indien de rest van de portefeuille gelijk zou zijn gebleven, dan bedraagt de positie van XYZ nu 20% van de totale portefeuille.



Aanschafkoers:

Dit is de koers waarop het aandeel in portefeuille is opgenomen.



Aanschaf waarde positie:

Dit is het bedrag waarop de gehele positie van het betreffende aandeel in portefeuille is opgenomen.

Dit bedrag is als volgt samengesteld: de beurskoers op het moment van aankoop wordt vermenigvuldigd met het aantal gekochte aandelen.



Huidige koers:

Dit is de recente (actuele) beurskoers van het aandeel. Indien de beurs op dit moment gesloten is, wordt hier doorgaans de slotkoers van de voorgaande beursdag weergegeven.



Stand US 500 bij aankoop:

Dit is de stand van de S&P500 op het moment dat het aandeel in portefeuille is opgenomen.



Huidige waarde positie:

Hier wordt de huidige beurswaarde van de betreffende positie weergegeven. Dit bedrag is als volgt samengesteld: de beurskoers op dit moment wordt vermenigvuldigd met het aantal gekochte aandelen.



Rend. abs.:

Hier staat het absolute rendement van één positie. Dit getal geeft het procentuele verschil (winst of verlies) weer tussen de aanschafwaarde van een positie en de huidige beurswaarde van deze positie.



Rend. t.o.v. betreffende beursindex:

Hier wordt het absolute rendement van één positie vergeleken met het rendement van de betreffende beursindex gedurende dezelfde periode.



Dit getal geeft het procentuele verschil (winst of verlies) weer tussen het absolute rendement van één positie ten opzichte van het absolute rendement van de betreffende beursindex gedurende de periode dat het aandeel in portefeuille is opgenomen.

