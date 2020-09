Slotcall: Volatiele markt

Is deze het vermelden niet waard Niels? Kwam vanochtend voorbij allang voor het openen van de markt!Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ABN AMROFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSABN AMRO Bank Cert.7,984 0,00 0,00 % Euronext AmsterdamDe Franse zakenbank spreekt over een nieuw ABN AMRO, dat onder meer afscheid neemt van zijn niet-Europese zakenbankactiviteiten.De analisten beargumenteren in een uitgebreid rapport dat de bank de komende jaren veel overtollig kapitaal zal genereren, die de aandeelhouders ten goede zal komen.Het kan "een beetje bizar" klinken om een dergelijk scenario te schetsen, terwijl de bank meerdere keren heeft teleurgesteld, kampt met de impact van Covid-19 en ook nog eens wordt onderzocht op witwaspraktijken, aldus de analisten.De rekenmodellen schetsen echter de komende jaren "indrukwekkende ontwikkelingen" op het vlak van kapitaal, aldus Kepler. Volgend jaar zal ABN AMRO volgens de analisten al overtollig kapitaal hebben. En dit vormt de aanleiding voor de koersdoelverhoging.Daarbij is ABN AMRO een stuk lager gewaardeerd dan sectorgenoten, onderstreepte Kepler.Het aandeel ABN AMRO stond maandag nog flink onder druk op de beurs in Amsterdam met een koersverlies van 4,5 procent op 7,98 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.