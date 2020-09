Slotcall: Volatiele markt

Het was beslist geen saaie beursdag. De AEX (+0,6%) zakte ondanks een hogere opening in de middag toch weer wat weg onder de 550 om aan het eind van de dag weer te herstellen.

Om 16.00 uur kwam de ISM-manufacturing index uit op 56 punten en dat was een stuk beter dan verwacht. Het is goed om te zien dat de Amerikaanse industrie de weg omhoog vindt.

August PMI data indicated that business conditions in the US manufacturing sector improved at the fastest rate since January 2019. The result was underpinned by stronger new order growth as exports rose at the quickest pace for four years. Read more: https://t.co/YaVm8xjf0k pic.twitter.com/W5wvk6eoM2 — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) September 1, 2020

In Europa viel de Franse PMI (49,8 vs 49,0 verwacht) licht mee, terwijl de Duitse (52,2 vs 53,0) wat tegenviel. Italië verdient een positieve vermelding, want met een inkoopmanagersindex van 53,1 zien we de Italiaanse industrie aardig herstellen.

In de VS is Tesla (-2,7%) het gesprek van de dag. Het auto- en energieconcern gaat voor $5 miljard aan aandelen uitgeven via tien verschillende banken, die zelf mogen bepalen hoe en wanneer ze die stukken verkopen. Het bedrijf maakt dus gebruik van de hoge koers om vers geld op te halen.

De rel rondom Philips

Philips (+0,9%) staat ter discussie in het Amerikaanse congres. Een onderzoekscommissie is erachter gekomen dat het bedrijf al in 2014 een order had gekregen om 10.000 beademingsapparaten te produceren tegen $3.280 per stuk.

Deze zijn echter nooit geleverd. Toen kwam de coronacrisis en was het Witte Huis in paniek. Trumps schoonzoon Jared Kushner had daarom een nieuwe deal met Philips gesloten. Er zouden 43.000 beademingsapparaten geleverd worden, alleen nu tegen een prijs van $15.000 per stuk.

Dat terwijl deze nieuwe apparaten kwalitatief nauwelijks beter zijn dan die van 2014. De Democraten zijn het niet eens met deze prijsverhoging, waardoor de spanningen in het congres hoog oplopen.

Gisteren werd bekend dat een significant deel van de orders is gecanceld. Het hele verhaal leest u in het onderstaande Premiumartikel.

Intertrust: Winstnemen

We hebben besloten om winst te nemen op Intertrust (-1,1%). We tipten de financieel administratieve dienstverlener in maart en sindsdien is de koers opgelopen van €11 naar €15: een aardig rendement van 35%. Daarmee is het aandeel dicht in de buurt van ons koersdoel van gekomen.

Er schuilen een aantal risico's in het aandeel. Welke dat zijn, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse rente zakt twee basispunten naar -0,30%.