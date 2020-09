Europese beurzen winnen terrein

Als je uit de inflatie de stijgende overheidslasten zou halen (want als er 1 instantie is die ieder jaar de prijzen weet te verhogen dan is het de overheid wel) dan is er sprake van een nog veel grotere deflatie. Politici en monetaire specialisten gaan volstrekt voorbij aan de impact van technologie op de productiekosten. En die zullen alleen maar blijven dalen. Terwijl de belastingen alleen maar blijven stijgen.