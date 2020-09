42% verwacht grote opluchtingsrally bij vaccin

Alle afgetrapte aandelen zouden dan flink moeten herstellen en de opgeblazen pro corona aandelen zouden dan tegelijkertijd zelfs moeten dalen maar per saldo zou het dan wel zo kunnen zijn dat de beurs stijgt.



Er staat natuurlijk alles bij elkaar al 550 terwijl we in een enorme krimp periode zitten die veel schade veroorzaakt dus of per saldo een vaccin ook de aex zou moeten doen stijgen...., ik denk het niet omdat al het opgeblazen pro corona spul niet zo snel zal dalen zodra er een vaccin is terwijl dan aandelen als kon olie, financials en vastgoed en overige normale economie flink kunnen stijgen.



Maar daar is het nog op wachten en ondertussen gaat het K herstel op de aandelenmarkten maar ook onder de mensen gewoon door.



Per saldo het de massa de pijn en de elite het voordeel, goh, het zal een keer niet, ze zouden het zelf bedacht kunnen hebben en misschien is dit ook wel zo want we zullen er nooit achter komen wat er is gebeurt in Wuhan en hoe het is ontstaan.