42% verwacht grote opluchtingsrally bij vaccin

Ruim drie kwart van de ondervraagde beleggers in de IEX Bull Bear Enquête verwacht een stijging zodra een vaccin tegen Covid-19 beschikbaar komt. 42,2% verwacht een grote opluchtingsrally, en 34,1% voorziet een beperkte stijging.

Verder denkt bijna 12% dat de komst van een vaccin al is ingeprijsd en 11,8% vreest dat het ergste nog moet komen op de beurzen.

Beurssentiment helemaal opgeklaard

Kijken we naar het beurssentiment in het algemeen, dan zien we dat dat behoorlijk is opgeklaard. De deelnemers zijn een stuk positiever dan vorige maand.

Ruim 44% is optimistisch of zeer optimistisch gestemd ten opzichte van de aandelenmarkten, tegen 22,7% de maand ervoor. Nog maar 4,5% is zeer pessimistisch, terwijl dit begin augustus nog 17,5% was. Voor de komende maand voorziet 40,4% een stijging van de AEX van 2% of meer (dit was vorige maand 25%).

Ook voor de langere termijn zien de respondenten de zon weer schijnen. Meer dan de helft (51%) denkt dat de AEX de komende zes maanden met 3% of meer gaat klimmen. Iets meer dan een kwart (26%) denkt dat de Amsterdamse graadmeter gaat dalen met 3% of meer (was 44,6%).

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is fors gestegen van 46,5 vorige maand naar 52 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor september is als volgt (tussen haakjes de score voor augustus):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 7,8% (was 6%)

Optimistisch: 37,9% (was 20,6%)

Neutraal: 26,8% (was 19,4%)

Pessimistisch: 20,2% (was 33,8%)

Zeer pessimistisch: 7,3% (was 20,1%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 6,6% (was 4,6%)

Optimistisch: 37,6% (was 18,1%)

Neutraal: 31,6% (was 21,2%)

Pessimistisch: 19,7% (was 38,7%)

Zeer pessimistisch: 4,5% (was 17,3%)

AEX komende maand

Omhoog: 40,4% (was 25%)

Neutraal: 35,9% (was 23,2%)

Omlaag: 23,7% (was 51,8%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 51% (was 36,1%)

Neutraal: 23,0% (was 19,3%)

Omlaag: 26,0% (was 44,6%)

Extra vraag

Deze maand voegden we een extra vraag toe: Verwacht u dat de markt verder kan stijgen als er een vaccin komt? Hieronder ziet u de uitslag nog eens op een rijtje.



A. Ja, een vaccin zal voor een grote opluchtingsrally zorgen 42,2% B. Ja, maar de stijging zal beperkt zijn 34,1% C. Nee, de komst van een vaccin is al ingeprijsd 11,9% D. Nee, het ergste moet nog komen op de beurzen 11,8%

Aandelenkeuzes september

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Wat opvalt is dat Shell en ING weer terug zijn bij de toppers, na vorige maand bij de floppers gestaan te hebben. Ahold Delhaize en ASML maken de top 4 af.

Galapagos is al lange tijd een beurslieveling, maar moet het nu bij hoge uitzondering doen met een plek bij de floppers. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het tegenvallende nieuws over filgotinib. Ook NN is een 'nieuwkomer' in het rechterrijtje, Randstad en Unibail-Rodamco zien we er vaker.

Toppers september Stemmen Floppers september Stemmen Shell +48 Randstad -41 ING +30 NN -31 Ahold Delhaize +20 Galapagos -26 ASML +12 Unibail-Rodamco -21



Deze keer vulden 396 deelnemers de enquête in, waarvoor onze hartelijke dank.