V-herstel! Nevi PMI 52,3

Hier de EU #inkoopmanagersindices van vanochtend, valt mij op ons na niet mee. Wel lekker dat we te ver in blessuretijd met buitenspelkopbal uit onterechte cörner vd Duitsers winnen, maar dit even terzijde #AEX pic.twitter.com/OzD8mknd4K

Update, hier zijn ze allemaal. Had u ook stiekem op meer gehoopt? De liefhebbers kijken naar de draadjes onder mijn tweets, want ik maak ruzie met de Belgen, waaronder niemand minder dan Geert Noels. We bestoken elkaar met mooie data.

Yes en wow, verrassing! Lange leve Nederlandse ondernemers en harde werkers: economie groeit weer en maakt mooie comeback, getuige fraaie #Nevi inkoopmanagersindex ( #PMI ) over augustus #AEX pic.twitter.com/wnk0RUJwdl

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente columns van Arend Jan Kamp