BeursVandaag: Houd u vast

Er is een versnelling van de trend dat technologie het beter doet dan de rest.

Het is onmiskenbaar en normaal is het einde dan nabij, maar wat en wanneer is het normaal? Niet het eerste waaraan u denkt bij 2020 bijvoorbeeld, toch? Tesla is intussen de nummer zeven van de VS wat beurswaarde betreft. Wat omzet, winst, marges en cash flow betreft niet.

U.S. stocks ended mixed on Monday with the S&P 500 and the Dow ending lower while the Nasdaq closed higher thanks to high-flying stocks including Apple and Tesla. Read more https://t.co/QlQGKpqZku $AAPL $TSLA pic.twitter.com/OLAuaShQQk — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2020

Nog een voorbeeld. Alles beter dan verwacht en dus +22,8% op het bord gisteren nabeurs. En het aandeel had met +372% dit jaar al niet echt te klagen. Hier nog even de cijfers van Zoom, zie de groeipercentages:

#Zoom heeft Q2-cijfers. Aandeel staat dit jaar +372% en de omzetgroei was +355% #AEX pic.twitter.com/RDAHPCQBgv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 31, 2020

En de AEX? Die is aan het saaiwaartsen... Mede onder invloed van de dalende dollar (1,20 staat nu bijna op het bord) is de index vlak en leveren uw en mijn dollar-beleggingen veel minder op dan er sec op het bord staat.



Eerste van de maand en dan doen we het met wereldwijde inkoopmanagersindices industrie over de afgelopen maand, de manufacturing PMI's. De Chinese Caixin (gisteren was de nationale) index valt mee en India staat weer boven neutraal niveau 50. Japan valt tegen, wij zijn om 09:00 uur en let op Duitsland en de VS.



Kijk aan, er zijn ook nog bedrijven die aan ondernemen denken. IMCD doet een overname in Zuid-Afrika zonder bedragen te noemen. Air France-KLM gaat leningen herschikken plus er is wat automotive nieuws, Alfen en TomTom:

01 Sep - 07:02:32 [RTRS] - IMCD NV - HAS SUCCESSFULLY SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE 100% OF SHARES IN SOUTH AFRICAN DISTRIBUTOR SIYEZA FINE CHEM PROPRIETY LIMITED ("SIYEZA")

01 Sep - 07:32:56 [RTRS] - ALFEN NV - ALFEN SUPPLIES EV CHARGE POINTS FOR PORT TERMINALS OF VOLKSWAGEN GROUP UK

01 Sep - 07:33:22 [RTRS] - ALFEN NV - ALFEN WAS SELECTED BY ELECTRASSURE AS EV CHARGING PARTNER FOR KEY IMPORT POINTS OF VOLKSWAGEN GROUP UK.

01 Sep - 07:34:39 [PUBT] - TomTom NV - TomTom GO Navigation App now available on all major app platforms

01 Sep - 08:00:43 [RTRS] - AIR FRANCE-KLM - REDEMPTION OF THE EUR 600 MILLION UNDATED DEEPLY SUBORDINATED NOTES (OF WHICH EUR 403.3 MILLION ARE OUTSTANDING) ISSUED IN 2015 (ISIN FR0012650281)

Intussen bij Philips... De voorzitter van dit Congres panel wil zijn geld terug van Philips. Hoe het ook afloopt, Citigroup verlaagt het koersdoel al naar €49 van €53. Ik vrees voor meer.

House panel opens probe of White House trade advisor Navarro after abrupt cancellation of ventilator contract https://t.co/MOWKpRF5Uh — CNBC (@CNBC) August 31, 2020

Intussen openen de koersen hoger, maar dat deden ze gisteren ook. Dollar zowat op 1,20 is nog het meest in het hoog springende wapenfeit. De Amerikaanse rente staat twee basispunten hoger op 0,71% en de Duitse en Nederlandse doen eentje lager op -0.41% en -0,29%.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en Adyen gaat iets nieuws proberen.

Philips: naar €49 van €53 - Citigroup

De agenda met inkoopmanagersindices en - in goede beursgeheimtaal - Nancy trakteert op Wokkels:

03:45 China Caixin manufacturing PMI aug 52,7

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen jul -3,3% MoM

09:00 Wolters Kluwer notering €0,47 ex-dividend

09:15 Spanje manufacturing PMI aug 53,0

09:50 Italië manufacturing PMI aug 51,2

09:50 Frankrijk manufacturing PMI aug 49,0

09:55 Duitsland manufacturing PMI aug 53,0

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage aug 6,4%

10:00 EU manufacturing PMI aug 51,7

10:30 VK manufacturing PMI aug 55,3

11:00 EU inflatie CPI aug +0,2% YoY

16:00 VS bouwuitgaven jul +0,7% MoM

16:00 VS ISM Manufacturing Index aug 54,0

En dan nog even dit

Die kop. Er komt inderdaad een dag dat iedereen het zat het is, het er niet meer over heeft et cetera:

Asia's factories shaking off COVID gloom, China shines https://t.co/wegH7IAngB pic.twitter.com/LSYrJFCpgp — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2020

Om het nóg overzichtelijker te maken...

New rules in China around tech exports mean ByteDance's sale of TikTok's U.S. operations could need Beijing's approval https://t.co/bjvCBWmfOx pic.twitter.com/8rGO0dwSi5 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2020

De eeuwige retailoorlogen houden nooit op:

Walmart unveils membership service with free delivery, no lines https://t.co/OacW2juR4H pic.twitter.com/CbAXIDT1ai — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2020

Iemand?

Virgin Galactic is sharing a first glimpse inside the cabin that will carry passengers to the edge of space and back — take a look. https://t.co/lsLfxjL7OD pic.twitter.com/5ZcjJwxA3Z — CNBC (@CNBC) September 1, 2020

Intussen in Korea, waar nog altijd een corruptieprobleem is?

BREAKING: South Korea’s prosecutors indict Samsung's de facto leader Jay Y. Lee on allegations including stock manipulation, potentially putting him on trial for years https://t.co/dTi5RkRJyQ pic.twitter.com/io0ZTqAuTP — Bloomberg Markets (@markets) September 1, 2020

Logisch, VS tech-bedrijven hebben nu haast om naar de beurs te gaan:

E-commerce company Wish, last privately valued at more than $11 billion, has filed confidentially for an IPO https://t.co/JWdebDUZaX — Bloomberg Markets (@markets) September 1, 2020

Prettige dag verder:

