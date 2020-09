TA: AEX ontbeert vers geld

Of het gaat dalen dat weet ik niet maar er gebeuren wel vreemde dingen.

Voorbeeld is de oplopende werkeloosheid en de stijgende beurs. Dit zou niet moeten kunnen.



Dan is er het verschil tussen de US en Europa. In Europa veel oude sector die volgt de economie. In de Us zijn ze helemaal van de pot gerukt met hun tech aandelen.

Het is dan zo dat een kleinpercentage van de US aandelen de indexen hoog houdt.



dat geschreven,

volgens de grafiek zouden wij zonder EURUSD verschil op 610 moeten staan. De US zonder tech sector flink lager. Het is dan ook de vraag gaan wij omhoog of gaan zij dalen.





