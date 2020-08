Eurocommercial surprise

Stijging van Eurocommercial:

Zoals bekend is van Herk grootaandeelhouder in de 3 bekende winkelfondsen: Vastned, Wereldhave en Eurocommercial.

Wat is er aan de hand? Van Herk maakt stampij bij Vastned. Wereldhave draait (op z'n zachts gezegd) niet lekker en drijft op Wereldhave België.

Eurocommercial is net begonnen in België. Ik kan me dan het volgende scenario voorstellen:

Wereldhave fuseert met Vastned. Vervolgens wordt (al dan niet onder druk van de EU) het belang van Wereldhave in Wereldhave België aan Eurocommercial verkocht. 2 Grote winnaars: Van Herk maakt een goede deal en Eurocommercial breidt uit in België waar ze dan naast Woluwe ook een aantal goedlopende centra in België verwerven.