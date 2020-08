BeursVandaag: Hoger maar weer

Laatste handelsdag van de maand en de AEX staat in augustus op +2,1%. Dit jaar is dat -7,9%.

Ja en toen? Cijferseizoen voorbij, aandelen en nog veel meer assets staan op hoge of zelfs hoogste standen, de R komt terug in de maand en september wacht op ons. Statistisch is dit de slechtste beursmaand. Nu is er nog niet veel te doen, is er weinig input en reuring, maar alles staat wel hoger. Bloomberg is stellig:

A gauge of global equities is on course to rise for a fifth straight month, the longest such streak since early 2018. Investors have taken comfort from the global economy’s reemergence from virus shutdowns, prospects for a vaccine and a commitment by central banks to foster the recovery, underscored last week by the Federal Reserve’s plan to shift to a more relaxed approach on inflation.

We doen het nu zonder Nederlands bedrijfsnieuws en internationaal is eigenlijk het enige nieuwtje dat Warren Buffett positie inneemt in vijf Japanse handelsfirma's. Een Chinese inkoopmanagersindex over augustus valt wat tegen (51,0 met 51,2 verwacht) en de Nederlandse detailhandelsverkopen over juli komen uit op 9,7%.

Wacht even, Philips meldt zich met een tegenvaller. Het bedrijf noemt geen bedrag, maar zegt wel dat dit de resultaten merkbaar beinvloedt:



Al van vrijdagavond, is het wat?



Dit plaatje had ik gisteren in mijn vooruitblik op de beursweek met inkoopmanagersindices en Amerikaanse arbeidsmarktdata, het is het Amerikaanse beleggersvertrouwen van AAII. Veel beren en waar zijn de stieren?!



Vink uw bingokaart af: dollartje lager en de rest hoger. Ongelooflijk, de Nasdaq 100 staat al bijna op 12.000. Alsof het bitcoin is :-) Let wel, de dollar heeft hier grote impact. Als euro-belegger gaat het minder hard in de VS en de AEX heeft nog altijd tussentopje 587,03 van begin juli staan. Dit heet zijwaartsen, toch?



Verder nog iets? Niet in het rijtje, maar de Amerikaanse rente zakt een basispunt op 0,72 en de Duitse opent vlak op -0,41% en die van ons staat op -0,30%.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag, mijn newsfeed is nog helemaal blanco vandaag:

De agenda met Chinese inkoopmanagersindex, Duitse inflatie, ASR en Zoom:

01:50 Japan industriële productie jul 8,0% (verwacht 5,8%)

03:00 China manufacturing PMI aug 51,0 (51,2)

03:00 China services PMI aug 55,2

09:00 ASR notering €1,96 ex-dividend

09:00 Spanje inflatie CPI aug -0,9% MoM

11:00 Italië inflatie CPI aug -0,1% YoY

14:00 Duitsland inflatie CPI aug -0,2% MoM

15:00 Fed-lid Clarida speecht

22:00 Zoom Video Q2-cijfers

En dan nog even dit

Zelfs 12% gecorrigeerd voor het aantal dagen:

De #detailhandel heeft in juli 9,7 procent meer omgezet dan in juli 2019. Dat is de op een na grootste groei sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers in 2005. Meer op: https://t.co/CvRjCsMVot pic.twitter.com/2f7TnWhrVp — CBS (@statistiekcbs) August 31, 2020

30%?

Mainland Chinese investors are scouring Hong Kong's commercial property market for bargains after prices plunged 30%, signalling a new wave of demand following anti-government protests last year that kept a lid on investment activity https://t.co/pUZ1XQ3Xt9 by @ClareJim pic.twitter.com/vUEX2q7vKY — Reuters Business (@ReutersBiz) August 31, 2020

Net 90 lentes jong geworden en zo vaak belegt hij niet in het buitenland:

Buffett's Berkshire buys 5% stake each in five Japanese trading firms https://t.co/iwdSWdcLjt pic.twitter.com/EF98mZwxyc — Reuters Business (@ReutersBiz) August 31, 2020

Ingewikkeld:

ByteDance says it will abide by tightened China export laws as TikTok sale looms https://t.co/DoIU28TFyO — CNBC (@CNBC) August 31, 2020

Aan de u de keuze, aandelen zijn record duur, of record goedkoop:

It’s relative #valuation that counts, especially when money is cheap and abundant.

Dividend yield vs. bond yield.

ht @Callum_Thomas pic.twitter.com/ksgxXGXwOb — jeroen blokland (@jsblokland) August 30, 2020

Nog eentje, vanavond cijfers en er is al een heel Zoom-jargon aan het ontstaan? Een leuk buitenverblijf om lekker in te zoomen, verzin het maar.

A very 2020 thing:

Home listing in Oakland touting a "nice backdrop for Zoom calls" pic.twitter.com/ZBlHAIG8F7 — Sarah Frier (@sarahfrier) July 24, 2020

