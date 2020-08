TA: Wall Street voor de wind

Bericht delen via:

Wall Street heeft nog steeds volle wind in de zeilen. Wanneer men in een zeilboot voor de wind vaart, komt de wind via de achtersteven. Op de fiets zou het wind mee heten.

Thans worden de beloftes van Trump voor belastingverlaging in een eventuele tweede termijn door beleggers goed ontvangen. Ook de aankondiging van de Fed een hogere mate van inflatie toe te staan viel in goede aarde.

Een van de beste augustusmaanden in ruim 30 jaar

Daarmee lijkt mijn verwachting van medio augustus dat Wall Street rijp is voor een correctie, niet bewaarheid te worden. Mea culpa. De Amerikaanse effectenbeurs heeft met nog één dag te gaan, zelfs een van beste augustusmaanden in ruim 30 jaar achter de rug.

Aan de hand van de S&P500 is Wall Street sinds de bodem in het coronaravijn sinds maart ruim 60% gestegen. Deze beursgraadmeter van de 500 grootste beursfondsen staat zelfs op recordhoogte. Toch ontbreekt de traditionele pullback, dat wil zeggen een terugval na een sterke rally. Daarover straks meer.

Trump heeft niet alleen gezegd belastingen te willen verlagen, ook beloofde hij binnen tien maanden 10 miljoen nieuwe banen creëren, de VS te veranderen in de productiesupermacht van de wereld en een einde maken aan de afhankelijkheid van China.

Nu de S&P500 boven het koersrecord van 19 februari rond 3.393,97 is gebroken, ligt de weg naar boven helemaal open.

Coronaravijn

Beleggers kijken over het coronaravijn heen, aangewakkerd door optimisme over een vaccin tegen het coronavirus. Vooral techbedrijven als Amazon, Apple, Google en Microsoft presteren goed, waardoor ook de Nasdaq Composite index er uitstekend bij ligt. Sinds de bodem op 6631,42 punten van 27 maart is de Amerikaanse technologiebeurs zelfs ruim 75% opgelopen.

Het kan blijkbaar niet op; een goede reden om dit tweetal nog eens technisch te beoordelen. Vooral het ontbreken van een pullback is opvallend. Dit geeft aan dat het elastiek steeds verder wordt opgerekt. Een uitleg van de pullback vindt u onderaan mijn column.

Sterk plaatje Wall Street

De S&P 500 index heeft de voormalige all-time high rond 3.393,97 punten gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. Na dit sterke koopsignaal is er een berekend koersdoel van 4.800 punten.

Steun ligt er rond 3.393,97 punten (de top van 19 februari). De traditionele pullback richting de voormalige toppen rond 3.393 punten is nog uitgebleven.

Omdat onderzoek uitwijst dat pullbacks in 85% van de gevallen optreden, dient er alsnog serieus rekening mee gehouden worden.

Krachtige trend Nasdaq

Beleggers weten de technologiesector te vinden, getuige het patroon van hogere toppen en bodems. Bij correcties van de Nasdaq Composite index wordt op steeds hogere niveaus ingestapt en bijgekocht.

Steun ligt op 9.838,37 punten (de bodem van 19 februari). De Amerikaanse technologiebeurs biedt binnen de uptrend een berekend koersdoel rond 12.850 punten. Er is nog geen pullback opgetreden.





Uitleg en grafiek pullbackscenario

Een pullback bestaat altijd uit drie signalen: de uitbraak, de terugval en de bevestiging.