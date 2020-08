Slot: Week van de Fed

Het is de week van de historische koerswijziging van de Fed. De Amerikaanse centrale bank gaat niet meer direct zijn rentebeleid aanpassen als de inflatie boven de 2% uitkomt, maar kijkt meer naar een langetermijngemiddelde. Dit betekent in de praktijk dat de rentes langer laag blijven.

Goed nieuws voor de aandelenbeleggers, al heeft Powell de AEX (+1,0%) niet omhoog kunnen praten. De winst die nu op het bord staat, werd al op de eerste handelsdag neergezet. De impact is vooral zichtbaar op de valutamarkt. We zien de dollar verder aan terrein verliezen. Per saldo stijgt de euro 0,9% ten opzichte van de wereldreservemunt.

Mede door de zwakke dollar presteren de Amerikaanse beurzen deze week veel beter dan de Europese. Vooral de Nasdaq (+3,7%) steekt er met kop en schouders bovenuit. Niet geheel verrassend is het Big Tech dat er goed bij ligt. We hebben de weekperformance van de FANGMAN-aandelen voor u even op een rij gezet:

F acebook (+7,7%)

acebook (+7,7%) A pple (+1,2%)

pple (+1,2%) N etflix (+6,7%)

etflix (+6,7%) G oogle (+2,1%)

oogle (+2,1%) M icrosoft (+7,6%)

icrosoft (+7,6%) A mazon (+1,9%)

mazon (+1,9%) Nvidia (+5,8%)

Dit jaar zijn de FANGMAN-aandelen helemaal door het dak gegaan. Deze bedrijven hebben overwegend geprofiteerd van de coronacrisis. Daarnaast plukken deze bedrijven ook nog de vruchten van het verruimende beleid van centrale banken. Dit is de ideale cocktail voor forse hogere koersen. Dit ziet u in de onderstaande grafiek.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Rentes

De rentemarkt laat een verdeeld beeld zien. De Italiaanse- en Franse tienjaarsrente lopen een basispuntje op, terwijl de Amerikaanse yield drie basispunten zakt.