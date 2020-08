Wat gaat er gebeuren?

Een vaccin zorgt er nog niet voor dat de verenigde staten weer aan het werk gaan; veel mensen zijn daar werkloos en de nodige bedrijven zijn op de fles gegaan. Veel aanbod van werk wat niet ten goede komt van het consumenten vertrouwen. En we hebben de yanks nodig om koelkasten, auto's en brandstof te kopen. China trekt zich er niks van aan, stelt hooguit de verduurzaming even uit en Europa zit met een gigantische schulden berg waarvan we nog niet weten wie de rekening gaat betalen.



De rente kan niet omhoog daarvoor is er te veel schuld dus vastgoed (niet kantoren en een mindere nadruk op retail) blijft nog goed zitten, de banken sector blijft een zorgen kindje, de bedrijven die in de lift zaten zoals een takeway, postnl en Ahold krijgen een tikje. De koersen van de tech sector lopen intussen denk ik wel 5 jaar vooruit. Maar omdat deze bedrijven de komende decennia nog blijven bestaan kun je er gerust in blijven beleggen.



Toerisme, verblijf, vervoer, vertier gaat weer in de lift maar het seizoen is intussen alweer voorbij en de luchtvaart maatschappijen zijn flink gekrompen. Met zoveel personeel dat er uit is gegaan komen ze simpelweg niet snel op het oude niveau en zullen ook de vliegtuig bouwers het nog wel even moeilijk hebben.

De consultancy en uitzend bureaus trekken weer aan.

Biotech is blijvend, en blijvend risicovol.

SaaS leveranciers, Databases, Automatisering, Ecom, we zijn digitaal gegaan en blijven zitten. Goed voor de data leveranciers, advertising en de platformen zoals Google, Amazon, Alibaba, Salesforce en noem ze maar op.



Maar eigenlijk zolang de rente laag blijft en we weer met zijn allen kunnen gaan werken kun je eigenlijk bijna nergens meer verlies op maken. De energie transitie gaat nog wel wat veranderen bij bedrijven als Shell, Alften, BASF en de auto sector waarvan ik denk dat er nog wel een paar bedrijven zijn die flinke klappen krijgen.



Mensen kunnen straks wel weer wat met hun tijd gaan doen; blijvend thuiswerken zorgt ervoor dat we minder in de file staan, en dan komt er weer tijd om naar de kroeg te gaan, te gaan fitnessen en het huis op te fleuren en smart te maken.

Daarnaast heeft covid ook voor een kleine baby boom gezorgd.