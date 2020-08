BeursVandaag: Dollar en rentes

Eurocommercial Properties rolt net binnen en dat ziet er aardig uit? Liefst 78% van de (al dan niet aangepaste) huren binnnen gehaald. Opvallende zinnetjes:

We cannot emphasize enough the fundamental difference between our suburban hypermarket and supermarket anchored centres and the situation in the UK and the US where malls are only anchored by failing department stores.

The vast majority of UK and US hypermarkets and supermarkets are in entirely separate locations so malls do not benefit from the resulting high footfall.

Korto, in de mall of sterven...

Bij Sif staan productie, omzet en winst onder druk door u weet wel. Het bedrijf schermt mett mogelijk wee grote projecten, orderboek en lange termijn, want dit jaar is 'm niet en wordt 'm niet meer.

HAL meldt een gehalveerde winst en dat is logisch met onder meer grote belangen in GrandVision, Boskalis, SBM Offshore en Vopak.

Marktbreed is het nieuws dat de Japanse premier Shinzo Abe om gezondheidsredenen wil aftreden, volgens de Japanse pers. De Nikkei 225 streepte daarop -1,5%. President Donald Trump speechte vannacht op de Republikeinse conventie, maar ik zie geen beslissende bewegingen in de S&P 500 future.

De futures openen aardig, nadat op Wall Street de blue chips per ongeluk een keer beter deden dan tech. Ziet er allemaal keurig uit, zowat iedereen kan tevreden zijn, denk ik. Wel daalt de dollar weer een stijgt de Amerikaanse rente: plus vier basispunten op 0,79%. De Duitse rente stijgt ook twee basispunten.

Zwaai ik nog naar mijn geboortestad Groningen waar ze vandaag Bommenberend vieren (Gronings ontzet 1672). En ik ben een tikje nerveus, want ik moet bij de notaris tekenen voor oversluiten hypotheek. Ik koop mijn parkeerplek, heb mijn Amsterdamse erfpacht afgekocht en ga mijn huis verbouwen. Want het is crisis.

Oh, ik ben niet de enige?

Huizenbezitters lenen honderden miljoenen extra voor verbouwing https://t.co/CSqNSW3r7k — BNR Nieuwsradio (@BNR) August 28, 2020

Enfin, een crisis is juist een goede tijd om te investeren heb ik geleerd, hoewel dat zeker niet altijd lekker voelt. Veel mooie lijntjes starten echter juist in crises. Nu maar hopen dat het risico zich niet tegen mij keert, maar no guts, no glory.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, met NN dat fan is van Fagron, Brill heeft cijfers, Vivoryon wil Nederlands worden en HP deed +3,1% op Q2's. Dell +1,2%.

07:34 Orderboek baggeraar DEME op recordniveau

07:30 NEPI Rockcastle rondt verkoop Roemeense portefeuille af

07:24 NN Group vergroot belang in Fagron tot meer dan 10 procent

07:14 Voor vierde dag op rij geen beurshandel in Nieuw-Zeeland

06:49 Producentenvertrouwen neemt opnieuw toe in augustus

27 aug Computermaker HP profiteert van thuiswerken in coronatijd

27 aug Beurzen New York sluiten overwegend in het groen

27 aug Gemengd beeld op Wall Street na toespraak Powell

27 aug Duitse biotechnoloog Vivoryon wil Nederlands bedrijf worden

27 aug Brill verhoogt winst door kostenbesparingen

27 aug HAL geraakt door lagere beurskoersen GrandVision en Boskalis

27 aug Laurence Gacoin vertrekt als operationeel directeur bij Aedifica

27 aug Verliezen op Europese beurzen na speech Powell

Analistenadvies:

Alfen: naar €51 van €40 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Sif Q2-cijfers

08:00 Eurocommercial Properties Q2-cijfers

08:00 Ackermans & Van Haaren Q2-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen sep -5,0

08:45 Frankrijk consumentenbestedingen jul +3,2% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI jul

08:45 Frankrijk BBP Q2 (herziening) -5,8% QoQ

13:00 Campbell Soup Q2-cijfers

14:30 VS persoonlijke uitgaven jul +1,5% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan aug 72,8

En dan nog even dit

Slump...

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli gemiddeld 4,9 procent lager dan in juli 2019https://t.co/bTmv6FxUL2 pic.twitter.com/wdw9rbBj82 — CBS (@statistiekcbs) August 28, 2020

Walmart?!

SoftBank's Marcelo Claure originally put together the Walmart/Google/SoftBank consortium. When the US government made it clear Walmart couldn't lead the bid, and Google didn't want to step in, that consortium died and Walmart moved on to Microsoft: https://t.co/v6oPotr7kC — Alex Sherman (@sherman4949) August 27, 2020

De stiekemerds :-)

Exclusive: Facebook says Apple rejected its attempt to tell users about App Store fees https://t.co/VWCuNKKYbC pic.twitter.com/2ZmvwD6JQi — Reuters Business (@ReutersBiz) August 28, 2020

Doet hij er ook nog even bij:

Bill Gates' nuclear venture plans reactor to complement solar, wind power boom https://t.co/DmaUwl4pNb pic.twitter.com/8M3ZmtWFgo — Reuters Business (@ReutersBiz) August 28, 2020

Voor wie het heeft gemist:

WATCH: In a landmark shift, the Federal Reserve rolled out a new monetary policy strategy focused on jobs and average inflation target https://t.co/atbhtZKDPk pic.twitter.com/WfjUBWxNi3 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 28, 2020

Goh:

Less than two years ago the #FederalReserve’s #FOMC members expected the target rate to rise above 3%. Currently, no member expects it to get off ‘zero’ any time soon. ht @RobinBrooksIIF pic.twitter.com/yh4Mudba9J — jeroen blokland (@jsblokland) August 27, 2020

Pardon?!

New Zealand's stock exchange down for fourth day in a row after cyber attacks https://t.co/wdeisvYUHp — CNBC (@CNBC) August 28, 2020

Hier nog een:

Musk confirms Tesla factory was target of thwarted cyberattack https://t.co/kSsKzpIOBG — Bloomberg Markets (@markets) August 28, 2020

