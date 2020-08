Slotcall: Bijzondere koerswijziging

De AEX (-0,4%) is per saldo niet van de grond gekomen. Dat terwijl Fed-voorzitter Jerome Powell toch een aantal interessante dingen heeft gezegd.

De Fed gaat bij de bepaling van het rentebeleid uit van een gemiddelde over vijf jaar en kijkt dus minder naar de harde inflatie- en werkgelegenheidscijfers van dit moment. Dit betekent in de praktijk dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder snel gaat verhogen.

Dit is een bijzondere koerswijziging, want stel dat de rente op 5% staat en er komt een coronacrisis langs? De rente niet verlagen simpelweg omdat een vijfjaarsgemiddelde het uitgangspunt is, leidt gegarandeerd tot ongelukken. Arend Jan beschrijft dit probleem in het liveblog.

Euro/dollar slaat op hol

De aandelenmarkten bewogen niet zoveel op dit nieuws. Daarentegen sloeg de valutamarkt helemaal op hol. Binnen een halfuur steeg de euro een cent ten opzichte van de dollar. Toen zag de grafiek er alsvolgt uit.

Twintig minuten later was het beeld volledig gekanteld en blijven de euro en de dollar redelijk in evenwicht. Als we deze twee intraday-grafieken niet hadden gehad, leek het net alsof er niets was gebeurd.

OCI: Niet slecht

Kunstmestfabrikant OCI (-3,3%) kende een zwaar kwartaal doordat afzetprijzen voor kunstmest en methanol hard omlaag gingen, maar inmiddels zijn die fors hersteld. De schuld werd ondanks het nettoverlies verder afgebouwd met $222 miljoen.

Hoewel de cijfers niet slecht zijn, reageert de markt negatief. Sowieso is het aandeel nog geen beurslieveling. Sinds de beursgang in januari 2013 is de koers gehalveerd, terwijl de AEX juist is verdubbeld. Al met al een pijnlijke underperformance.