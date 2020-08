Fed verandert rente-policy

Luisteren maar. Vooralsnog daalt de dollar een halve cent en levert de Amerikaanse rente drie basispunten in.

Hier Reuters, hier de hele speech op de site van de Fed. Als ik goed lees en interpreteer, gaat de Fed praktisch gezien nog minder snel rentes verhogen. De bank neemt niet meer het harde inflatiecijfer, samen met werkgelegenheid het mandaat van de Fed, maar gaat uit van een gemiddelde over vijf(!) jaar.

Ergo, die verhogingen van zijn voorganger Janet Yellen een paar jaar terug en die van hemzelf zouden er nu niet meer komen. Kortom, dit is een drastisch andere inflatiepolitiek en... ik vraag me nu al af hoe dit moet bij een credit event. Herinner u SocGen-trader Jerome Kerviel die eind 2008 zijn eigen bank zowat opblies.

Paniek in de markt, koersen daalden, niemand wist wat er aan de hand was, de Fed verlaagde spontaan voorbeurs de rente met vijftig basispunten en... toen bleek het om één uit de bocht gevlogen handelaar te gaan. Die was het risicomanagement even ontgaan. Komt u over vijf jaar terug, zou Powell nu zeggen?

En zou hij dat ook in maart hebben gezegd met een rente van bijvoorbeeld 5%, met dat coronavirus...? Aan de andere kant, van dat rentegegoochel van Powell zelf aan het begin van zijn ambtstermijn - hoger/lager alsof hij een Robinhoodtrader was - werd natuurlijk ook niemand vrolijk.



Voor de Fed-watchers en haute financeliefhebbers onder u, nog deze knappe interpretatie.

Now for what I see as the most disappointing aspect to the Fed's framework review...the doubling down on inflation targeting.



I think the Fed rightly sees its primary error as one of insufficient accommodation, but the reasoning and remedy are both flawed https://t.co/mJAUDIteQe