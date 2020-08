Wie is er bang voor de Nasdaq 100?

Zo dus, vrijwel dagelijks staat er een nieuwe all time high, ofwel hier is de onnavolgbare technologie-index Nasdaq 100 dit jaar.

De dollar daalt dit jaar, ofwel wij in Europa verdienen er minder aan. Zelfde index, andere valuta: wat een verschil! Ja, als u in het buitenland belegt, kan dat formeel niet zonder valutavisie. Zulke grappen maken of breken namelijk uw rendement en kunnen op termijn zelfs het verschil tussen goot of villa betekenen.

Het zal mijn leeftijd zijn - ik ben van de dotcom bubble generatie - maar exact twintig jaar geleden liep de AEX op wolken op en rond 700. De Nasdaq 100 bleek al in maart van dat jaar een all time high te hebben neergezet... waarvan we een paar jaar later dachten dat we die nooit meer zouden zien. Ja, echt waar.

Ja hoor, uitgerekend nu begint de Nasdaq 100 te versnellen, zoals u aan deze complete, logaritmische grafiek ziet. Zie die hellingsgraad, dit is wat ik een Party like it's 1999 versnelling noem.

Denk niet alleen dat het Tesla en Big Tech zijn die zowat dagelijks aan de bovenkant kakelversche gaten in eigen grafiek boren. Hier op het Damrak kunnen we er ook wat van. Alleen ASML en Just Eat Takeaway blijven iets op de Nasdaq 100 (in euro's) achter.

Nu is er wel één groot en cruciaal verschil tussen toen en nu: toen belegden we in technologie die hemel en hosanna beloofden. Wat er helaas niet kwam. Mr. Market strafte ons genadeloos af. Anno nu verdienen de technologiefondsen meer en zetten ze meer om, dan we toen in onze stoutste dromen durfden te dromen. >

Helaas kan ik niet in Datastream een grafiek van de Nasdaq 100 maken versus de verwachte winsten, omzet en waardering. Als u die (peperdure, vandaar) Nasdaq data wel hebt, graag. Ik behelp me even met dit plaatje van Jeroen. En u weet bij die groei vooral zit. Big Tech dus.