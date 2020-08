Slot: Typisch 2020

Galapagos is even geparkeerd als beurspubliekslieveling. Krijgen we daar nu Alfen voor terug?

Elektrische auto's plus accessoires is dé belegging dit jaar. Dit is geïndexeerd - u leest de stijgingspercentages af - tot en met gisteren. Zo maar een paar namen. Die klapper van Alfen vandaag zit er dus nog niet bij. Geloof het of niet, het bedrijf ging eind maart 2018 voor een tientje naar de beurs. Verlaagde prijs. Niemand wilde ze.

Opvallend zijn ook advies en koersdoel van collega Niels. Ik keek ook wel even op. Hij heeft opnieuw gerekend, durft en ga maar kijken. Al is het maar omdat bijna geen analisten dit aandeel volgen. Gaan er nu denk ik wel meer worden.

ASR had vandaag ook prima cijfers en wordt daarvoor beloond. Wat collega Nico zegt.

Marktbreed is het weer een typische 2020 beursdag. Rondje uitzinnige macrodata, het was vandaag de beurt aan de Duitsers om er een stimuleringsrondje tegenaan te plempen (euro omlaag) en aandelen doen het prima. Op de usual suspects na: ArcelorMittal dan wel, maar weer niet ABN Amro, Royal Dutch Shell en Unibail.

En als u denkt dat Alfen hard gaat, dit nota bene aankomende Dow Jones fonds...

#Salesforce komt dus in #DowJones en had gisteravond Q2-cijfers. Het blijft niet onopgemerkt (maar telt nog niet mee in de Dow, want da's pas volgende week) pic.twitter.com/budmPqVt6r — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 26, 2020

Valt er verder marktbreed nog iets op?

Alle indices kleuren lekker groen

De volatiliteit zakt echt richting 20

Dollar iets omhoog, of euro iets lager

Olie zwalkt wat, goud en zilver toch hoger ondanks die dollar en bitcoin vermaakt zich ook wel

De rentes nog. Er stonden duidelijke plussen vandaag. Die zijn nu weg

Beursplein 5

Van Lanschot Kempen had vandaag ook nog cijfers en collega Martin doet zijn best de vermogensbeheerder op ideeën te brengen:

Er zijn maar een paar adviesjes vandaag en Galapagos valt mee? Want KBC kent daar erg goed de weg.

ABN Amro: naar €9 van €9,60 - Citigroup

ASR: naar €32 van €30 - KBC

Galapagos: naar €140 van €192 (hold) - KBC

B&S: naar €7,90 van €7,50 - Kepler Cheuvreux

Verder nog iets?