Wow, dit moeten wel de grootste spreads evâh zijn

Snel rijk worden bestaat. In Hongkong koopt u wat aandeeltjes en in Shanghai verkoopt u uw stukken tegen het... drie- à vijfvoudige?! Ja, het staat er echt. Uit WSJ. Jeetjemina, ooit zat er wel 'ns wat tussen bijvoorbeeld Fortis Amsterdam en Fortis Brussel, maar zúúúlke spreads?! Hier past heel China tussen.



Helaas, arbitreren is (nu) geen optie. Niettemin verwacht ik dat Beijing hier snel iets aan doet, want in de markt kraakt iedereen de hersenen hoe ervan te profiteren. En één koerstik kan genoeg zijn om een leuke jackpot binnen te trekken. WSJ:

However, most mainland shares, known as A shares, aren’t fungible with offshore equivalents in Hong Kong, called H shares. That means that one stock can’t be exchanged for the other, even though both carry the same economic rights.

En om nog even dat Ant in perspectief te brengen, de volgende joekel uit de stal van fenomeen Jack Ma, waar de winsten over de plinten klotsen: