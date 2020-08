Opvallend, Brent zwaait Shell uit. Al een tijdje.

Brent gaat lekker - WTI minder door die Twin Hurricanes die in de Golf gaan huishouden? - maar Royal Dutch Shell gaat nog harder de andere kant uit. En dat is misschien opvallend, maar nieuw is het niet.



Nee, hoewel Brent en Shell zeker iets met elkaar hebben, zijn de grafieken maar niet passend op elkaar te krijgen. Ze volgen wel vrijwel altijd elkaars trends. Nu niet en dat komt zelden voor. Helaas en zo gaat het altijd op die eeuwige, eigenwijze beurs, is ook hier weer geen voorspellende waarde aan toe te kennen.



Het zegt al iets dat ik zo'n lááánge grafiek niet eens logaritmisch hoef te geven. Olie heeft alleen een prijs en schept geen waarde, maar Shell wel. Met herbelegd dividend komt de koers alsnog bij de bovenburen uit, maar het gaat mij nu om die prijs. Dat is ordinair bij Shell, ik weet het, maar het is 2020.

Die koers die maar niet wil dus. U weet waarom, het zijn zoveel bekende factoren dat ik die nu niet herhaal. Shell heeft gewoon momenteel alles tegen. De fantasie is dat het concern bovenop groen en duurzaam zit en dat het in H2 met een strategie-update zou komen. Nood breekt wet en dat kan zo een forse worden?

Misschien is dit met de groene revolutie wel het belangrijkste moment voor de firma sinds WOII en de semi-fusie van Koninklijke Olie en Shell in 1907. Maar ja, dat dachten we in 1907, 1942, 1973 (Oliecrisis) ook. Ach en in de rest van de jaren was er ook altijd wel wat, toch?