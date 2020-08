Slotcall: Goed en slecht nieuws

De AEX (-0,2%) heeft de winst aan het einde van de handelsdag prijs moeten geven. Dat terwijl er weldegelijk positief nieuws te melden is.

Het lijkt er namelijk op dat de handelsrelatie tussen de Amerikanen en Chinezen wat is verbeterd. Positief is dat beide partijen ernaar streven om het handelsakkoord uit te voeren. De vraag is overigens voor hoelang, want het is geen geheim dat de Chinezen behoorlijk achterlopen op het gebied van de import van Amerikaanse landbouwgoederen.

De meevallende BBP-cijfers uit Duitsland hadden het sentiment goed moeten doen. De economie van onze oosterburen kromp in het tweede kwartaal ‘slechts’ met 9,7%, waar de markt rekende op een min van 10,1%.

BBP's zijn voor beurs 'oude' cijfers. Fijn dat 2e schatting Duits BBP meevalt (-9,7% QoQ ipv eerder -10,1%), maar vloer kijkt vandaag hier naar: #Ifo Gechäftsklima over augustus. Leuk als Duitsers ook es V-teken kunnen maken, toch? ?? #AEX pic.twitter.com/zGzp0Lswqu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 25, 2020

Tegenvallend consumentenvertrouwen

Zelfs de IFO-index liep aardig op. De graadmeter voor het vertrouwen van Duitse ondernemers steeg deze maand naar 92,6 en dat is een tikje beter dan verwacht. Het sentiment verslechterde na een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Er rolde een stand van 84,6 uit de bus, waar de markt uitging van 93,0. Tevens betekent dit het laagste niveau in zes jaar. Anderzijds komt het beroerde cijfer niet als een complete verrassing.

Een aanzienlijk deel van de bevolking is op straat gezet en dan komen er ook nog Presidentsverkiezingen aan. Dit zorgt voor een enorme mate van onzekerheid en dat drukt het vertrouwen van Joe Sixpack.

Ging zo lekker, maar #AEX levert hele winst vandaag weer in. Geïmplodeerd VS consumentenvertrouwen krijgt de schuld vd networks pic.twitter.com/xWLPkNoman — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 25, 2020

Alfen

Energiespecialist Alfen (+0,4%) presenteert morgenochtend de halfjaarcijfers. Het belooft een spannende update te worden, want de koers van het aandeel is dit jaar bijna 200% opgelopen.

Niet zonder reden, want het bedrijf is goed gepositioneerd om te profiteren van de energietransitie. Het probleem is echter dat beleggers hier al een voorschot op hebben genomen. Momenteel betaalt u zo'n 32 keer de winst over 2022.

Of er toch nog kansen liggen voor beleggers leest u in het onderstaande artikel.

GrandVision

Goed nieuws voor GrandVision (-0,2%), want Essilor mag van de rechter geen kijkje nemen in de boeken. De Frans/Italiaanse brillenketen is niet alleen bieder op GrandVision, maar ook een grote concurrent.

Waarschijnlijk is dat laatste een belangrijk argument voor de rechter om Essilor in het ongelijk te stellen. Essilor heeft een bod van €28 op GrandVision liggen, maar probeert er alles aan te doen om daar onderuit te komen.

Grootaandeelhouder HAL houdt voet bij stuk, maar het is nog uiterst onzeker of de deal uiteindelijk doorgaat. De huidige beurskoers van €23,10 ligt zo’n 17% onder het bod. Of deze discount aantrekkelijk is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen flink op zeg. Dit soort uitslagen zien we niet vaak. Toch zal onze Minister van Financiën Wopke Hoekstra zich nog geen zorgen maken.