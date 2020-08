Fugro beweegt behoorlijk op aardige omzet en dit is wat ik tegenkom. Er gaat dus in ieder geval wat rond op de vloer, ik zoek bevestiging en of het echt nieuws is. Acteon is een Brits privaat bedrijf met €360 miljoen omzet. Fugro is ongeveer vijf keer groter. Gebeld, Fugro wil niet reageren.

Acteon doet vaker overnames en met KKR als achtervang is er veel mogelijk. Dus wat dat betreft zou het kunnen. Of het zo is, moeten we afwachten. Uiteraard heb ik Wayne ook gevraagd, maar (nog) geen antwoord gehad. Kortom, is er iemand met een inlog op DealReporter in de zaal?

KKR-backed Acteon and Fugro explored tie-up options – DealReporter — Wayne Moes (@WayneMoes) August 25, 2020

Dit is wat ik uit Reuters haal over Acteon. Ook hier omzet al jaren zwaar onder druk, maar kijk eens naar al die overnames.

Acteon Group, Ltd. is a United Kingdom-based company that delivers specialist subsea services across the life of field. The Company’s services include survey, monitoring and data; risers and moorings; seabed foundation technologies, and project support services.