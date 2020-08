Slotcall: Waar komt dit vandaan?

Waar komt deze stijging wordt afgevraagd in dit slotcal. We dalen al wekenlang....en doen al wekenlang slechter dan wallstreet en europese indices als we dalen daalt aex het hardst tov europese beurzen zoals dax...en als we stijgen blijven we net als vandaag wederom achter. Usa zit dagelijks nieuwe ATH aan te tikken en wij staan nog lang niet op onze vorige high...Rd handelde bij olieprijs ca 40 dollar op 18 euro paar maanden geleden ennu olieprijs op 44 dollar staat is RD nu gewaardeerd tegen 13 euro...kan die analist vertellen waar die 5 euro discount is gebleven...dus als rd vandaag stijgt samen met financials van ons die richting pennystocks opgaan een minieme technisch herstel laten zien....dan vraag ik mij niet waarom vandaag de aex stijgt....waarom blijft onze aex zover achter we stonden paar maanden geleden nog op 620 en nu bij deze wallstreet 560..., waar is deze 20 procent achterstand gebleven...nee het is niet de dollar. Toen euro dollar op 1,50 stond had de aex een niveau van 700 aangetikt...we moeten niet de schuld vd dollar geven als de euro op 1,20 staat dus nog steeds 0,30 lager dan voorheen...Ik denk zelfs dat FED de koersen van WALLSTREET omhoog duwt door hun opkoopoperatie om Trump tweede termijn te gunnen en Powell zijn functie hiermee ook garandeert...we moeten denk ik verder zoeken dan de beurs...dat koersen politiek worden gedreven....Ik hoor geen analist hierover spreken, net als de manipulatie vd usa verkiezingen door de russen...we houden ons liever voor de domme en geven de dollar de schuld van onze achterstand en ATH van wallstreet..