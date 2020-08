Slotcall: Waar komt dit vandaan?

De AEX (+1,7%) maakt het gehele verlies van vorige week in een klap goed. Het is lastig om een duidelijke trigger aan te wijzen. Diverse media melden dat deze koersstijging het gevolg is van het bericht dat een Brits coronavaccin mogelijk versneld wordt goedgekeurd in de VS.

De vraag is echter of dit de aanleiding is voor het goede sentiment. Het gaat om een coronavaccin van AstraZeneca, maar de koers van dit aandeel is slechts 2,1% hoger gesloten. Het is simpelweg een dag waarop de markten omhoog willen en dan wordt alles aangegrepen om de koersen hoger te zetten.

De laatste maanden hebben we wel vaker van dit soort dagen gehad, maar per saldo beweegt de AEX sinds juni tussen de 550 en 575 punten. Volgens de analisten van Tostrams wordt het technisch plaatje pas interessant als de hoofdindex boven de 589 punten uitbreekt.

B&S Group +28%

De grote winnaar op het Damrak is B&S Group (+27,9%). De verrassing zit hem vooral in de omzet. De opbrengsten zakten in het tweede kwartaal met 15%, terwijl de markt uitging van een min van 30%. Verder is het positief dat het bedrijf verwacht dat de omzet in 2021 op hetzelfde niveau uitkomt als voor de coronacrisis.

Het feit dat cijfers onderaan de streep nog niet je van het zijn, mag de pret niet drukken. De WPA kwam in het eerste halfjaar uit op €0,07 per aandeel en dat is 75% minder in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Of de IEX-Beleggersdesk het nog steeds een geschikt moment vindt om in te stappen, leest u in het onderstaande artikel.

All time high Alibaba

Alibaba behoort tot de grote winnaars van de coronacrisis. Het Chinese E-Commercebedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/2021 met 55% stijgen. Mensen kopen meer spulletjes online en dat zien we direct terug in de cijfers en de koers van het aandeel.

Alibaba zet vandaag zelfs de hoogste koers ooit op het bord. Momenteel bedraagt de getaxeerde WPA $8,75 wat bij een koers van $273 leidt tot een K/W van 31. Of dit goedkoop of duur is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen in een brede lijn op. De Nederlandse rente stijgt een basispuntje naar -0,37%.