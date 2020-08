Tracker Tips: Een flegmatieke wereldtracker Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

Fondsaanbieder SPDR ETF lanceert op Euronext Amsterdam een ETF met een selectie van 200 laag-volatiele ondernemingen uit de STOXX Global 1800-index. Behalve voor zogeheten low volatility strategies op de Amerikaanse S&P 500 en de EURO STOXX indices kunt u als belegger kiezen voor mondiale bloostelling aan weinig beweeglijke aandelen in ontwikkelde markten. Structuur De keuze van de aandelen is onderworpen aan unieke diversificatieregels. De componenten worden geselecteerd op basis van hun historische volatiliteit tijdens de laatste 12 maanden en gewogen volgens het omgekeerde van hun 12-maandsvolatiliteit, met concentratielimieten op aandelen, sectoren en landen. De methodologie van de selectie is rechts in onderstaande tabel weergegeven. bron: State Street Global Advisors GLOW De SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF met ticker GLOW en isincode IE00BKDVQ787 is nu verhandelbaar op de beurs van Amsterdam en kost 0,3% op jaarbasis. De onderliggende aandelen worden daadwerkelijk aangekocht en vervolgens niet aan derden uitgeleend. Het dividendrendement van de onderliggende index bedraagt ongeveer 2,38%. De sectorwegingen in de mand zijn af te lezen in het volgende overzicht. Sector Weging Consumptiegoederen 24,10% Gezondheidszorg 17,35% Consumentendiensten 15,34% Fianciële instellingen 12,12% Industrie 10,09% Technoloie 7,52% Telecommunicatie 6,79% Nutsbedrijven 4,32% Basismaterialen 2,38% Wat opvalt is dat consument-gerelateerde sectoren en gezondheidszorg relatief hoge wegingen hebben ten opzichte van standaardbenchmarks met wereldwijde dekking. Deze sectoren ondervinden doorgaans weinig impact van de economische conjunctuur. Waarom low vol? Ondanks het herstel van de economische data ten opzichte van de lagere niveaus eerder dit jaar, houdt de onzekerheid in aandelenmarkten aan. Hierdoor kunnen Low Volatility ETF’s juist nu een belangrijke rol vervullen in een efficiënte portefeuille. Ze hebben de potentie om bredere marktrendementen te verslaan in onzekere tijden, en daarnaast significante bescherming te bieden aan de portefeuille. Deze ETF’s selecteren aandelen die de laagste historische prijsvolatiliteit hebben laten zien, en richten zich vaak op de meer defensieve sectoren.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.