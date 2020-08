DNB: huizenprijzen gaan dalen

quote: k2es schreef op 28 augustus 2020 15:24:

Dat is mooi, als er zoveel woningen vrijkomen, dan kunnen die in de Randstad bovenop elkaar levende mensen eindelijk ook eens naar een ruimer huis met een tuintje.

Grappig dat het Nederlandse ideaal altijd dit prototype huis met een tuintje lijkt te zijn. Zelf woon ik in de regio Den Haag en hier staan heel veel protiek woningen uit de jaren 2030 van de vorige eeuw, zeer typisch voor de regio. Nu had ik een Tjechische vriendin over de vloer en zij was erover verbaasd dat de woningen op staat niveau, in jargon hier 'parterrewoning', meer waard waren dan de even grote bovenwoningen. Ik vertelde haar dat de reden hiervoor was dat deze woningen een tuin hadden en de bovenwoningen slechts een balkon of dakteras.Waarop zij antwoorde dat zij nooit op straat niveau zou willen wonen in verband met de privacy (Jan en alleman die zomaar naar binnen kunnen kijken) En dat in Tchechie woningen op staat niveau een lagere waarde hadden (ook vrij stanaade woningen) dan bovenwoningen.Ik zelf had er nog nooit op die manier naar gekeken maar er zit wat in. De Nederlandse cultuur staat er in europa om bekend dat deze niet heel veel hecht aan persoonlijke privacy, en wellicht is dit daar een uitvloeisel van, ook de grote ramen aan de straatkant is typisch iets nederlands.