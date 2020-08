Surprise B&S Group

OK, de brede markt zit dik mee, met AEX nu +1,8%, maar +21,4% mag er zijn!

Het bedrijf doet het veel beter dan verwacht en weet succesvol om te schakelen naar online kanalen. We zien een verder herstel later dit jaar. Het aandeel is onbekend en onbemind om verschillende redenen. Onterecht, het bedrijf weet zich prima te redden.

Aldus collega Nico vandaag. Hij heeft gelijk, ook mea culpa van mij. Ik heb het bedrijf en de cijfers volledig onderschat. Was niks, is niks en wordt niks met die vliegvelden en cruiseschepen, dacht ik en keek er verder niet naar. Dom, het bedrijf kijkt niet als konijn in de koplampen en probeert het bijvoorbeeld online.

Het is denk ik een fout die wij beleggers, maar ook economen, media en politiek structureel en misschien zelfs intrinsiek maken. Vandaar ook vaak de enorme verschillen tussen wat u in de krant leest - ook was niks, is niks en wordt niks - en wat u aan het koersenbord afleest: nirvana, hemel en walhalla zijn onderweg!

Iedere keer weer onderschatten of houden we geen rekening met het innovatieve vermogen van bedrijven en ondernemers, die zo weer voor fantasie, innovatie en groei zorgen. Zo ook deze corona. crisis, als we over zoveel jaar terugblikken op alle vernieuwingen, veranderingen en toegevoegde waarde die nu ontstaan.

Terug naar B&S, dat niet wacht tot de cruiseschepen varen en de vliegvelden open gaan en intussen anoniem op Twitter in kapitalen iedereen en alles de schuld geeft. Nee, het bedrijf zoekt nieuwe markten en inkomstenbronnen. Zoals het ondernemers in het bloed zit. Ik bewonder dat en daarom beleg ik graag.

Misschien dat de koersexplosie vandaag een einde maakt aan het tot dusverre ongelukkige leven van het aandeel op het Damrak. Zwaait u maar naar dat groene en blauwe lijntje. Ik denk dat die analisten die vandaag al bijwerken.