En dat was de grootste 'u verwacht het niet'-belegging

Hé, na 40jr gaat die vlieger niet meer op. Nu is #tabakslobby trending topic en was altijd standaard vraag beleggingsquiz: wat deed afgelopen decennia beter, tabak of technologie? Tabak dus. Ironie wil dat tabaksindustrie recent nat gaat op e-sigaret, dus niet eens op tabak... pic.twitter.com/FcLOACaGRe

Dit was altijd zo'n schitterend voorbeeld van hoe eigenwijs de beurs en beleggen kan zijn. Dit was er echt eentje in de buitencategorie u verwacht het niet. Ja, dankzij de dikke dividenden, inkoopprogramma's, enorme marges en pricing power deed krimpmarkt tabak het beter dan... werkelijk alles en iedereen.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp

