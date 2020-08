Achtung! Bull run op negatieve leningen

Institutionele beleggers die wel moeten gelet op hun risicoprofiel? Zeg maar wie, maar feit is dat Duitsland - en dat geldt ook voor Nederland - moeiteloos haar leningen slijt. Stock, bonds, goud en huizen op record en dat midden in een crisis: er is veel te veel geld en er zijn veel te weinig assets in de wereld?

#Germany tests record bond demand w/nearly double the supply amidst yields across the nation’s bond curve are well below 0%, so investors pay Germany to take their money. Latest success of Germany’s sale contrasts w/US Treasury’s offerings. https://t.co/QWFbHaZGNE pic.twitter.com/1RVYaFqp5O