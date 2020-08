BeursVandaag: Wie haalt er koffie

B&Š Group meldt geen vrolijke Q2-cijfers. Hoe kan het ook anders?

U weet het, hert concern bedient onder meer cruiseschepen en vliegvelden... Het bedrijf verwacht voorzichtig herstel nu in H2, maar dat het pas in 2021 weer de omzet op peil kan brengen.

Marktbreed valt er nu ook bitter weinig te melden, het is rustig (dit weekend) en er is weinig of misschien helemaal geen richtinggevend nieuws. Komende week zijn er nog wat cijfers - onder meer ASR, OCI, Alfen en Eurocommercial Properties - en worden er tal van BBP Q2-cijfers herzien en dat is het wel.

Wel komt het beruchte september in zicht en zijn er tal van interessante langere trends, zie mijn vooruitblik van gisteren. Nu staan de koersen wat hoger, de dollar doet het op 1,18, alleen goud en zilver moeten terug, de Amerikaanse rente zakt een basispunt en de Duitse opent vlak.

De bulls hebben AEX 587,03 als tussentijdse top staan, dat is alweer van 21 juni en nnog best een eind uit de buurt. Ik weet niet wat het eerste tussenstation naar beneden is voor de bears, maar die denken meestal ook meer in eindstations :-)

Wacht even, wat is dit dan? In ieder geval kunt er na 18 september niet meer in handelen:

24 Aug - 08:01:28 [RTRS] - ABN AMRO BANK NV - WITH REFERENCE TO TERMS AND CONDITIONS OF EUR 1.0 BLN 5.75% UNDATED DEEPLY SUBORDINATED ADDITIONAL TIER 1 FIXED RATE RESETTABLE CALLABLE CAPITAL SECURITIES CALLABLE ON 22 SEPT CO ANNOUNCES TO EXERCISE ITS RIGHT TO REDEEM THESE CAPITAL S

Analistenadvies luidt als volgt met zowaar een verlaging voor Wolters Kluwer:

Adyen: naar €1608 van €1495 - Jefferies

ING: naart €8,40 van €7,80 - Citigroup

Wolters Kluwer: naar hold van buy (€59) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is wel eens dikker geweest en ik weet niet hoe laat de uitspraak in dat kort geding is.

08:00 B&S Group Q2-cijfers

08:00 Esperite Q2-cijfers

Uitspraak kort geding GrandVision en EssilorLuxottica

