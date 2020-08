Slot: Technologie door het dak

Het is een week om snel te vergeten, want de AEX (-1,7%) blijft ver achter ten opzichte van de overige indices. De S&P500 (+0,4%) en Nasdaq (+3,1%) eindigen zelfs dik in het groen.

Met name de outperformance van de Nasdaq is het vermelden waard. Tesla breekt door de $2.000-grens heen en de beurswaarde van Apple is gestegen tot boven de $2.000 miljard. Wat we zien is dat de markt bereid is om bizarre prijzen te betalen voor de grote winnaars van de coronacrisis en dat de losers helemaal aan puin gaan.

Een aardig voorbeeld is Tesla dat nu gewaardeerd is tegen zo'n $400.000 per verkochte auto. U hoeft geen raketgeleerde te zijn om te weten dat er een moment komt dat dit fout gaat. Toch is short gaan eigenlijk geen optie, omdat story stocks ook zomaar nog een keer kunnen verdubbelen.

Er zijn een aantal shorters helemaal het schip in gegaan met Tesla. Het probleem van shorten is namelijk dat u meer kan verliezen dan uw inleg. Bij de shorters van nu is daar zeker sprake van. En dan mogen ze ook nog een vergoeding aan hun broker betalen voor het aanhouden van hun shortpositie. Pijnlijk.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Heijmans

Heijmans (+13,1%) is één van de grote weekwinnaars. Terecht, want de halfjaarcijfers waren aanmerkelijk beter dan verwacht. De omzet steeg met 15% naar €839 miljoen en de winst per aandeel kwam uit op €0,71.

Tevens halveerde de schuldpositie naar €43 miljoen. Voor het gehele jaar rekent de IEX Beleggersdesk op een WPA van €1,48. Dit impliceert een K/W van 5.

De lage waardering is het gevolg van de gure economische omstandigheden (bouwers zijn immers laat-cyclisch), de onzekerheden rondom het stikstofdossier en het slechte trackrecord van bouwaandelen.

Of de kansen opwegen tegen de risico's leest u in het onderstaande artikel.

Galapagos

Het is niet zo moeilijk om de bleeder van de week aan te wijzen. De koers van Galapagos (-25,7%) kreeg een behoorlijke klap te verwerken na het nieuws dat reumamiddel Filgotinib nog geen goedkeuring heeft gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA.

De markt zag dit nieuws niet aankomen, omdat Europa wel akkoord lijkt te gaan. De Amerikanen hebben echter hun twijfels over de veiligheid van het middel. Als de FDA aanvullende informatie opvraagt, gaat het nog wel even duren voordat Filgotinib goedgekeurd wordt.

Volgens analisten zou het middel in het beste scenario in de eerste jaarhelft worden goedgekeurd. Maar het is ook goed mogelijk dat de FDA helemaal geen toestemming geeft om het middel op de markt te zetten.

De IEX-Beleggersdesk heeft een aantal argumenten waarom het aandeel Galapagos weldegelijk interessant is voor een langetermijnpositie.

Galapagos: Er hing iets in de lucht #Galapagos https://t.co/gnV5qdxUdJ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 19, 2020

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven redelijk dicht bij huis. De uitzondering is de Zwitserse rente die vandaag vier basispunten zakt naar -0,51%.