Politiek en maatschappelijk debat: er is een risico bij

Palantir gaat naar de beurs en verhuist. Nou én, denkt u. Kijk goed naar de reden waarom het bedrijf verhuist. Die kenden u en ik een paar jaar geleden nog niet. Bedrijven en het maatschappelijk debat, het wordt nog wel even vervolgd.

Chief Executive Officer Alex Karp has been open in the past about a potential move. In an interview on HBO in May, Karp said he was against the “increasing intolerance and monoculture of Silicon Valley” and was nearing a decision on whether or not to move.

Palantir is relocating its headquarters to Denver from Palo Alto, California. https://t.co/HXjgaxepOG — CNBC (@CNBC) August 21, 2020

Zie maar weer alleen al deze week met Bol.com en CoolBlue die in opspraak waren over hun - wat een woord eigenlijk - zwartepietbeleid en dan was er in de VS nog GoodYear. De president ging er met gestrekt been in...

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020

...en wel hierom.

Goodyear employee says new zero-tolerance policy, barring items like Blue Lives Matter, All Lives Matter, MAGA Attire, is discriminatory. https://t.co/9UYeW8BqoL pic.twitter.com/TUITFBGvk6 — NBC15 News (@nbc15_madison) August 18, 2020

Het bleef tot op de beurs niet onopgemerkt. U ziet in één oogopslag wanneer die tweet op dook.

Het is 2020: één verkeerde (wat dat ook maar is) opmerking, social media posting of een volledig uit zijn verband getrokken quote uit een ver verleden kan tegenwoordig iemand of zelfs een heel bedrijf de kop kosten. Dat is een risico extra voor ons beleggers en handelaren.